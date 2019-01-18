Kocaelispor’un başarılı futbolcularından Burak Süleyman ticarete atıldı. Genç solak, Başiskele yolu üzerinde yer alan iş yerinin açılışını bugün gerçekleştirdi. "Muhteşem" adını verdiği mekan kebap, pide ve lahmacun üzerine hzimet verecek. Açılışa, Kocaelisporlu futbolcular ve taraftarların yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Yılmaz, AKP Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü ve Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu katıldı. Mekanın açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi.
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"Muhteşem" açıldı
Kocaelispor’un başarılı futbolcularından Burak Süleyman ticarete atıldı.
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Bugün 14:39 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz