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Gönül, mezun olduğu okulda karne dağıttı

AKP İzmit Belediye Başkanı Adayı Mimar Sibel Gönül, mezun olduğu İzmit 50. Yıl Ortaokulu’nda miniklerin karne heyecanına ortak oldu.

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İzmit 50. Yıl Orta Okulu’ndan mezun olan, AKP İzmit Belediye Başkanı Sibel Gönül kendisi gibi aynı sıralarda okuyan ve karne heyecanı yaşayan öğrencileri yalnız bırakmadı. Gönül’ün okula yapmış olduğu ziyarete ise AKP İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı eşlik etti. Program kapsamında Gönül, yıllar önce okuduğu 8-A sınıfına girerek hem öğrenciler ile sohbet etti hem de onlara öğretmenleri eşliğinde karnelerini dağıttı. Gönül, dağıtım sırasında heyecanına ve duygularına hakim olamadı.

BU SIRALARDA OKUDUM

Öğrenciler ile tanışmak için kendisinin de okuduğu sınıfa misafir olan AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, “Beni bu şehir yetiştirip eğitti. Ben de sizler gibi bu sıralarda okudum, burası benim de sınıfımdı. Onun için sınıfınıza girerek sizlerle tanışmak istedim. İnşallah bugün karne alan bütün öğrencilerimizin yolları açık olur ve gönüllerinde ne var ise rabbim onlara verir. Hepinizi tebrik ediyorum ve iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

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İzmitli - Elinizi vicdanınıza koyup doğru söyleyin,İzmit Belediye Başkanlığına aday olmadan önce bu mezun olduğunuz okulun kaç karne törenine katıldınız? Ya da Milletvekili olduğunuzda bu okulun hangi sorunuyla ilgilendiniz? Belki bilmiyorsunuz hatırlatıyım: Burası bir okul binası da değildir,burası okul olarak yapılmadığı için bahçeside yoktur.Geçmişte İl Özel İdaresince yapılmış bir hizmet binasından okula dönüştürülmüştür.Keşke Milletvekiliyken bir şeyler yapıp burayı modern bir okula dönüştürseydiniz.

Yanıtla . 2Beğen 18 Ocak 15:17

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