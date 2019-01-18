Gölcük’te önemli protokol imzalandı

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda gerçekleştirilen protokol programına Başkan Kocaman, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, Perakende Bankacılık Satış Direktörü Salih Öten, Perakende Bankacılık Batı Karadeniz Bölge Müdürü Emre Uyar katıldı.

İMZALAR ATILDI

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Gölcük Şubesi ile yapılan protokolde; Cari Hizmet Ücretleri, POS Komisyon Oranları, limit Çalışmaları-Kredi Kullandırımı Oranları, TFX TARGET- Ticari Kart-Kredi Kartı- Çalışmaları, Bireysel Konut- Taşıt- İhtiyaç Finansmanları Oranları, Yüksek Paylaşım Oranlı Katılım hesapları, Wakala-Sukuk Satışları ile ilgili yüksek oranları konularında imzalar atıldı.

ÜYE OLMAK ŞARTI

Başkan Kocaman, imzalanan protokolden Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na üye olan esnafların yararlanabileceğinin altını çizerken, esnaflara kolaylık sağlayacak protokolü kabul eden Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’ye teşekkür etti.