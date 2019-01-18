42 Evler’e yeni meydan

İzmit Belediyesi tarafından Körfez (42 Evler) Mahallesi’ne meydan yapıldı. Dikmen Sokak’ta yaklaşık 750 metrekarelik alan bölgeye ayrı bir güzellik kattı. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bölgeye giderek çalışmaların son durumunu inceledi. Vatandaşlarla da görüşen Başkan Doğan “Çok güzel bir çalışma oldu. Meydan düzenlemesi ve cephe iyileştirmesi mahallemize hayırlı olsun” dedi. Mahalle sakinleri de çalışma için İzmit Belediye Başkanı’na teşekkür ettiler.

AYRI BİR GÜZELLİK KATTI

Körfez Mahallesi Dikmen Sokak’taki meydan ve cephe iyileştirmesi yaklaşık 329 bin liraya mal oldu. Proje ile bölgedeki 29 binanın cephe iyileştirmesi yapıldı, 750 metrelik meydan da düzenlemeler yapıldı. Proje kapsamında bölgedeki ağaçlar koruma altına alındı, meydana estetik bir çeşme kondu. aydınlatma sistemi ile bölgeye gündüz olduğu kadar gece de ayrı bir güzellik kazandırıldı.