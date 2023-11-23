Arkadaşını darbeden liseli kız ve 2 öğrenci serbest

Olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Zehra-Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. 9’uncu sınıftaki E.E.T.(14) ile B.G.(14) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.G., E.E.T.’yi yere düşürüp diziyle vurduktan sonra kafasına tekme attı. B.G., E.E.T.’yi darbetmeye devam ederken “Çok güzel saçların varmış senin” diyerek tokat da attı. Darbedilen B.G. ağlarken, o anlar B.D.(15) tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. E.N.A.(14) ise görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi inceleme başlattı. Öğrencilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından 3 öğrencinin ifadesi alındı. 'Kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında E.E.T.’yi darbeden B.G., ifadesinde kendisine hakaret ettiği ve tehditte bulunduğunu, olayı bu sebepten gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. B.G., B.D. ve E.N.A. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.