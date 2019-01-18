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CHP ve İYİ Partililer tam kadro açılışta!

31 Mart seçimlerinde ittifak gereği CHP’nin Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra İYİ Parti’ye bıraktığı Kandıra’da bugün Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı vardı.

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31 Mart seçimlerinde ittifak gereği CHP’nin Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra İYİ Parti’ye bıraktığı Kandıra’da bugün Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı vardı. İYİ Parti’nin CHP destekli adayı Ercüment Şahin’in seçimden zaferle çıkması için çalışacak olan SKM’nin açılışına CHP’liler de tam kadro katıldı.

YOĞUN İLGİ

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İlçe Örgütü, il yöneticileri ve partililerin de yer aldığı SKM’ye İYİ Partililer yoğun ilgi gösterdi. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Kandıra İlçe Başkanı Hilal Kübra Altınay, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Kaman ve Kandıra Belediye Başkan adayı Ercüment Şahin ile birlikte SKM’nin açılış kurdelesini kesen CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ittifakın arkasında durduğunu ve Kandıra’nın kazanılması için çalışacaklarını söyledi. Her iki partinin adayları ve il başkanları birlik beraberlik vurgusu yaparak ittifakın önemine değinen açıklamalarda bulundu.

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - İYİ çalışılırsa kazanılabilir, köy köy hane hane tanıtım gerekli . güler yüzle samimi davranışlarla

Yanıtla . 0Beğen 18 Ocak 15:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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