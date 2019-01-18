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Karnelerini Vali Aksoy'un elinden aldılar

Öğrenciler bugün yarıyıl tatili öncesi son defa sınıfları doldurdu.

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Öğrenciler bugün yarıyıl tatili öncesi son defa sınıfları doldurdu. Öğrencileri böyle bir günde yalnız bırakmayan Vali Hüseyin Aksoy, bugün Körfez Yukarı Hereke İlkokulu’nda ööğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Programda öğrencilerin karnelerini dağıtan Aksoy, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

KARNELERE KENDİ ELLERİ İLE VERDİ

Sömestr tatiline girecek öğrenciler bugün karne heyecanı yaşadı. Körfez Yukarı Hereke İlk ve Ortaokulu’nda ise bambaşka bir heyecan vardı. Bugün Körfez Yukarı Hereke İlk ve Ortaokulu öğrencileri Vali Hüseyin Aksoy’un da katılım sağladığı bir programla karnelerini aldı. Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Okul Müdürü Akdülkerim Doğrusoy, öğretmenler, veliler ve köy sakinleri katılım gösterdi. Aksoy ve beraberindekiler ilkokul, anaokul ve ortaokul öğrencilerinin karnelerini verip çocukları tebrik etti.

“ÖZELLİKLE ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Karne dağıtımı sonrası konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Bu gün eğitim öğretin döneminin birinci dönemini kapatıyoruz. Örgün eğitimde 394 Bin 855 öğrenci karne alacak. Bütün öğrencilerimizi yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. İyi tatiller diliyorum. Özellikle öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir eğitim yılı boyunca özveriyle eğitimin kalitesini daha üst noktalara taşımak için büyük gayret sarf ettiler. Başta ilçe milli eğitim müdürümüz, kaymakam arkadaşlarımız olmak üzere eğitimde emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

VELİLERE UYARI

Velilere karne notları hakkında uyaran Aksoy, devamında şunları söyledi; Velilerimize de şu talep de bulunmak istiyorum. Beklentilerinden daha farklı notlar ortaya çıkmış olabilir. Bunun üzerinde nedenlerini sorgulayarak öğretmenlerimizle iş birliği içinde daha iyi bir konuma nasıl taşınabilir diye düşünmelerini istiyorum. Notları olumsuz olabilir. Bunu bir sorun olarak görmemeleri gerekiyor. İkinci döneme öğrencilerimizin daha iyi hazırlanmaları için dinlenmelerini fırsat bulurlarsa kitap okumalarını istiyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum.

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