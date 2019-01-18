Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesinde bulunan bir dernek adı altındaki masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri, belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda işletme sahibi D.D. (36) isimli kadın ile Ö.C. (45), M.B. (29) ve E.Z. (24) isimli hayat kadınları gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri tarafından yine Karabaş Mahallesinde bulunan bir eve düzenlenen farklı bir operasyonda ise B.G. (44) isimli erkek şüpheli ile Özbekistan uyruklu K.D. (34) ve M.O. (29) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan hayat kadınları serbest bırakılırken Özbekistan uyruklu K.D. ve M.O. işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek sınır dışı edildi. Gözaltına alınan D.D. ve B.G. ise fuhuşa yer temin etmek ve aracılık suçlamaları ile adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 15:48 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 15:57 TSİ
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı
İzmit Karabaş Mahallesinde bunan iki ayrı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
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Bugün 15:48 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorumlar
(1 )
sen de haklısın - HAYAT KADINI DENDİKÇE , HAYATIN İÇİNDE OLACAKLARDIR .
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