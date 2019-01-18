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İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı

İzmit Karabaş Mahallesinde bunan iki ayrı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesinde bulunan bir dernek adı altındaki masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri, belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyonda işletme sahibi D.D. (36) isimli kadın ile Ö.C. (45), M.B. (29) ve E.Z. (24) isimli hayat kadınları gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri tarafından yine Karabaş Mahallesinde bulunan bir eve düzenlenen farklı bir operasyonda ise B.G. (44) isimli erkek şüpheli ile Özbekistan uyruklu K.D. (34) ve M.O. (29) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan hayat kadınları serbest bırakılırken Özbekistan uyruklu K.D. ve M.O. işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek sınır dışı edildi. Gözaltına alınan D.D. ve B.G. ise fuhuşa yer temin etmek ve aracılık suçlamaları ile adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 15:48 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
01

sen de haklısın - HAYAT KADINI DENDİKÇE , HAYATIN İÇİNDE OLACAKLARDIR .

Yanıtla . 4Beğen 18 Ocak 15:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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