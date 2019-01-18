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AKP Derince Adayı Zeki Aygün: 17 yıldır bu kentin sokaklarındayız

AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, “Ben ve arkadaşlarım 17 yıldır bu kentin sokaklarındayız. Onlar konuştu, AK Parti kadroları icraat yaptı” dedi.

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AKP Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, önceki gün ilçe bir dizi ziyarette bulundu. AKP Derince İlçe SKM programları kapsamında önce kamu kurumlarına ziyaretlerde bulunan Aygün, İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, Başkan Yardımcısı Hakan Karadeniz ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu ile birlikte Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci’yi makamında ziyaret etti.

MUHTARLARIN ÖNEMİ

Aygün ve beraberindeki heyet daha sonra Mersincik Mahalle Muhtarı Ömer Ok’a ziyarette bulundu. AK Parti’nin özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği öneme dikkat çeken Zeki Aygün, “Derinceyi ‘fahri meclis üyeleri’ olan muhtarlarımız ile birlik ve beraberlik içinde yöneteceğiz” dedi.

SAYISIZ HİZMET

Zeki Aygün, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldiği ziyaretlerde de gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı mutlu olduğunun altını çizdi. AK Parti olarak Derince’de, Kocaeli’de ve Türkiye’de önemli hizmetler gerçekleştirildiğini belirten Aygün, “Ben ve arkadaşlarım 17 yıldır bu kentin sokaklarındayız. Onlar konuştu, AK Parti kadroları icraat yaptı. İlimize sayısız hizmet kazandırdık. Bu sokaklarda yürüdüğümüz yollar milyonlarca kilometre ile ifade edilemez” dedi.

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