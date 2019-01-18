CHP Kartepe Adayı Karakadılar: Kazanan Kartepe esnafı olacak

CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, adaylığı açıklandığından bu yana seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Karakadılar, önceki gün Köseköy’de esnaf ziyaretinde bulundu. Karakadılar’a ziyaretlerinde İlçe Başkanı Şeref Kırmızı, İlçe Yöneticisi Bahattin Adıgüzel ve meclis üyesi aday adayı Tugay Adak eşlik etti.

HAYIRLI KAZANÇLAR

Ziyaretlerde esnafla konuşan Cumhur Karakadılar, “Öncelikle sizlere hayırlı kazançlar diliyorum. Ben Belediye Başkanı seçildiğim zaman bir çalışma yapacağımız zaman kendi esnafımızdan alacağız malları. Gidip Adapazarı’ndan, İstanbul’dan almayacağız. İstanbullu, Adapazarlı kazanmayacak Kartepeli esnaf kazanacak. Parayı biz kazanacağız. Eziyeti, hava kirliliğini benim insanım çekiyorsa kazanan da benim insanımız olacak. Vaat ettiğimiz şeyin parayla bir ilgisi yok. Bir tane otobüsle işi olmayan insan otobüsçü olmayacak, hafriyatçı değilse hafriyatçılık yapmayacak herkes kendi işini yapacak” dedi.