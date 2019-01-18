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AKP’li Sezer: Gönül belediyeciliği yapacağız

SKM programları kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Ali Yıldırım Sezer, mahalle teşkilatlarını ziyaret etti. Sezer,  Gölcük’te gönülleri fethedeceklerini söyledi.

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AKP Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, SKM programları kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin dört bir köşesinde vatandaşlarla buluşan Sezer, mahalleleri ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Ziyaretlerde ilçe Başkanı Çetin Seymen, parti yöneticileri ve gençlik kolları üyeleri de Sezer’e eşlik etti. Bu kapsamda Şirinköy ve Şehitler Mahalle Teşkilatlarıyla buluşan Sezer, mahallelerde coşkulu bir şekilde karşılandı. Mahalle teşkilatlarını ziyaret eden Sezer yaptığı konuşmada, “1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan gönül belediyeciliği seferberliğini, bu sefer biz alarak daha ileriye taşıyacağız” dedi.

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