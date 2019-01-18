Kocaman’dan aday adaylarına ziyaret

AKP Kartepe Belediye Başkan adayı Av. Mustafa Kocaman, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Başkan adayı Kocaman, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın ile birlikte Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ardından Kartepe Belediye Başkanlığı için aday adaylığı müracaatı olan Sevim Balaban ve Murat Yıldız’ı işyerlerinde ziyaret etti.

HER ZAMAN BİR ARADAYIZ

Başkan adayı Mustafa Kocaman, Meclis Üyesi Sevim Balaban ve Murat Yıldız’a yaptığı ziyarette “Kartepemiz için çok değerli isimler belediyem başkan aday adayı oldu. Hepsi bizim için bir değerdir. Herkesin görüşünü alarak daha güzel bir Kartepe için çalışacağız. Belediye başkan adaylarımız ile her zaman bir aradayız. Onların görüş ve önerileri bizlere güç vermektedir” dedi.