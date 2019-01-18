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THY'nin Ankara-Tiflis direkt uçuşları başladı

İki başkent arasında THY'nin doğrudan ilk uçuşu, Ankara'dan Tiflis'e yapıldı.

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Türk Hava Yollarının (THY) Ankara ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis arasında direkt uçuşları başladı. Ankara'dan Tiflis'e giden TK 374 sefer sayılı ilk THY uçağı, Tiflis Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'na yerel saatle 03.15'te indi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Ankara-Tiflis arasındaki ilk direkt seferin uçağıyla yolculuk yapan Gürcü mevkidaşı Giorgi Janjgava ile ailesini havalimanında karşıladı. THY'nin Tiflis Ofisi ile Tiflis ve Batum Uluslararası Havalimanlarını işleten TAV Havalimanlarının Gürcistan'daki şirketi TAV Georgia Ofisi tarafından Ankara-Tiflis arasındaki ilk uçak seferi için karşılama töreni düzenlendi. Yazgan ve Janjgava törende, üzerinde Türk Hava Yolları yazılı pastayı kesti. Büyükelçiler ayrıca THY ve TAV çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Seferlerin iki ülke turizmine sağlayacağı katkılar

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, uzun yıllardır beklenen direkt uçuşların başlatılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Yazgan, "İki önemli konu var: Birincisi başkentler arasında iletişim ve doğrudan uçuşlar çok önemli. İkincisi Türkiye'nin güneydoğusu ve Kapadokya başta olmak üzere Gürcistan'dan Türkiye'ye gidecek olan turist potansiyelinin değerlendirilmesi çok önemli." dedi. Komşu ve stratejik ortak iki ülke Türkiye ile Gürcistan'ın, büyük ortak turizm potansiyeli bulunduğunu ve bunu geliştirmek için uçuşların çok anlamlı olduğunu dile getiren Yazgan, "Gürcistan ve Türkiye'nin birlikte bir turizm potansiyeli var ve bu ortak turizm potansiyelini gerçekleştirmek için birlikte geniş coğrafyamızı kullanmamız lazım." diye konuştu.

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"Stratejik iş birliğimizi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirecek"

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava ise tarihi bir gün yaşadıklarını belirtti. İki başkent arasında direkt seferlerin başlatılmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek sağladığını kaydeden Janjgava, "Her şeyden önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. O yardım etmeden bu seferler gerçekleşmezdi." ifadelerini kullandı. Janjgava, söz konusu seferlerin başlatılmasının iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini, ekonomi, ticaret ve diğer alanlardaki ilişkilerini daha da güçlendireceğini vurguladı. THY tarafından iki başkent arasında düzenlenen seferler haftada iki frekans olarak icra edilecek.

Bugün 15:59 TSİ AA - Dünya

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