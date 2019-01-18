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Facebook'tan Sputnik bağlantılı hesaplara müdahale

Sosyal paylaşım platformu Facebook, Rus haber ajansı Sputnik tarafından işletilen ve doğu Avrupa ülkelerinde NATO karşıtlığını teşvik eden çok sayıda hesabı sildiğini duyurdu.

Facebook'tan Sputnik bağlantılı hesaplara müdahale mask
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Facebook'un Siber Güvenlik Politikaları Direktörü Nathaniel Gleicher, yaptığı yazılı açıklamada "Bugün Rusya merkezli ve Doğu ile Orta Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya ve Baltık bölgelerinden faaliyet yürüten bir ağın parçası olarak koordineli sahte davranışlarda bulunan 364 Facebook sayfası ve hesabı sildik." ifadesini kullandı. Söz konusu sayfa ve hesapların kendilerini bağımsız haber veya bölge ülkelerdeki spesifik konulara yönelik sayfalar olarak tanıttıklarını belirten Gleicher, "Kimliklerini yanlış beyan etmelerine rağmen bu sayfa ve hesaplarının Moskova merkezli Sputnik haber ajansının çalışanlarıyla ilişkili olduklarını ve bu sayfalardan bazılarının NATO karşıtlığı, protesto hareketleri ve yolsuzluk karşıtlığı gibi paylaşımlarda bulunduğunu tespit ettik." değerlendirmesinde bulundu. Gleicher, silinen hesapların 289'unun sayfa, 75'inin ise kişisel hesap olduğunu belirtti, bu hesaplardan birkaçının toplam takipçi sayısının 790 bin civarında olduğu bilgisini paylaştı. İncelemelerini açık kaynaklar üzerinden yaptıklarını belirten Gleicher, bu konuda ABD kolluk kuvvetlerini, ABD kongresini ve söz konusu ülkelerdeki yönetimleri bilgilendirdiklerini kaydetti. Facebook yöneticisi, açıklamasında ayrıca, "Bu hesap ve sayfalardan bağımsız, 107 Facebook sayfası, grup ve kişisel hesabını, 41 Instagram hesabını Rusya kaynaklı Ukrayna'dan faaliyet gösteren bir ağın parçası olarak koordineli ve sahte davranışlarda bulunduğu gerekçesi ile sildik." ifadesine de yer verdi.

Bugün 15:59 TSİ AA - Teknoloji

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