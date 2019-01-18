Öğrenciler, sömestr tatilinin keyfini Outlet Center İzmit’te yaşayacak

Tüm özel ve önemli günleri, hem hesaplı hem de keyifle yaşamak adına müşterileri tarafından tercih edilen Outlet Center İzmit; her dönem karlı alışverişin yanı sıra; özellikle bu dönem öğrenciler için sömestr tatili heyecanını bir kat daha artırmak üzere hazır. Sömestr tatilinde veliler alışveriş yaparken, hava şartları uygun olduğu takdirde, çocuklar kendilerine özel hazırlanan animasyon etkinliklerine katılabilecek. Bubble Show’la baloncukların gösterisini izleyebilecekler. Ayrıca, jonglör ve palyaçoların birbirinden eğlenceli gösterilerine katılabilecekler. Yüz boyama ve sosis balondan şekillenmiş hediyelerini alabilecekler.

Outlet Center İzmit bünyesindeki mağazalardan yarıyıl tatili dolayısıyla sizin için seçtiklerimiz:

ADIDAS OUTLET: Çocuk Eşofman Takımı: 99,90TL - Çocuk Ayakkabı: 129,90TL (başlayan fiyatlarla)

AYAKKABI DÜNYASI: Çocuk Ayakkabı: 39,99TL (başlayan fiyatlarla)

DEFACTO: Kız çocuk Pantolon: 19,99TL - Kız Çocuk Sweatshirt: 14,99TL - Kız Çocuk Mont: 69,99TL - Erkek Çocuk Pantolon: 19,99TL - Erkek Çocuk Sweatshirt: 9,99TL - Erkek Çocuk Mont: 69,99TL (başlayan fiyatlarla)

FLO: Çocuk Ayakkabı: 19,99TL (başlayan fiyatlarla)

HUMMEL: Çocuk Eşofman Üst: 49,95TL - Çocuk Eşofman Alt: 59,95TL - Çocuk Sweatshirt: 59,95TL - Çocuk Ayakkabı: 99,95TL (başlayan fiyatlarla)

LC WAIKIKI OUTLET: Kız Çocuk Eşofman Alt: 19,90TL - Tayt: 19,90TL - Erkek Çocuk Eşofman Alt: 29,90TL (başlayan fiyatlarla)

NIKE FACTORY STORE: Çocuk Eşofman Altı: 159,90TL - Çocuk Ayakkabı: 139,90TL (başlayan fiyatlarla)

PANÇO OUTLET: Çocuk Triko: 19,50TL - Çocuk Eşofman Altı: 19,50TL - Çocuk Pantolon: 29,50TL - Çocuk Gömlek: 29,50TL - Çocuk Mont: 59,50TL (başlayan fiyatlarla)

PENTİ OUTLET: Çocuk Atlet (2 Adet): 39,95TL - Çocuk Pijama: 49,95TL (başlayan fiyatlarla)

PUMA: Çocuk Çanta: 110,00TL - Çocuk Sweatshirt: 130,00TL - Çocuk Ayakkabı: 180,00TL (başlayan fiyatlarla)

SKECHERS: Kız Çocuk Ayakkabı: 119,50TL - Erkek Çocuk Ayakkabı: 148,85TL (başlayan fiyatlarla)

TOYZZ SHOP: Lego: 14,94TL - Boubou Gerçek Görünümlü Sesli Bebek: 74,99TL - Soncon 1/18 Uzaktan Kumandalı Işıklı Araba: 99,99TL (başlayan fiyatlarla)

U.S. POLO ASSN.: Kız Çocuk Eşofman Alt: 45,00TL - Erkek Çocuk Eşofman Alt: 49,00TL - Çocuk Sweatshirt: 39,95TL - Çocuk Gömlek: 50,00TL - Çocuk Pantolon: 80,00TL (başlayan fiyatlarla)

UNDER ARMOUR: Kız Çocuk Eşofman Üst: 59,90TL - Kız Çocuk Eşofman Alt: 79,90TL - Kız Çocuk Ayakkabı: 149,90TL - Erkek Çocuk Eşofman Üst: 159,90TL - Erkek Çocuk Eşofman Alt: 179,90TL - Erkek Çocuk Ayakkabı: 199,90TL (başlayan fiyatlarla)