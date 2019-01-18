Kocaelili müteahhitler, güçlerini birleştirdi

İlimizde faaliyet gösteren 10 müteahhit güçlerini resmen birleştirdi. Çarşı Yapı AVM’de, “Kocaeli Müteahhitleri Anonim Şirketi” törenle açılırken müteahhitler bu girişimle önemli bir adım atmış oldu. Gerçekleştirilen açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, İMO eski Başkanı Tolga Ok, Kocaelispor Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Yavuz, şirket ortaklarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

‘KOCAELİ’NİN ÇEKİCİLİĞİ İLGİYİ ARTTIYOR’

Törenin açılış konuşmasını Kocaeli Müteahhitler Birliği adına yapan Keleş İnşaat’ın sahibi Oğuzhan Keleş şu ifadeleri kullandı:

“Burada bulunmanız bizim için inanın, çok değerli. Bundan sonraki süreçte de, bugün olduğu gibi, bizi yalnız bırakmayacağınızı düşündüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Bu vesileyle ismini anmadığım değerli katılımcılara da, hepinizin huzurunda teşekkürlerimizi sunmayı borç biliyoruz. Günümüzde Kocaeli hem coğrafi konumu hem de sosyoekonomik yapısıyla önemli bir cazibe merkezi konumundadır. Kocaeli'nin her anlamdaki çekiciliği kente karşı ilgiyi arttırmaktadır. Göçler ve yoğunlaşan nüfus ile birlikte ülke ortalamasının üzerinde bir oranda büyümeyi de beraberinde getirmektedir. Bugün itibariyle nüfusu bakımından Türkiye'nin onuncu büyük kenti olan Kocaeli'nin nüfusunun ilerleyen yıllarda, daha da artacağını tahmin etmek zor değildir.”

‘KENTE DEĞER KATAN MÜTEAHHİTLER BİR ARAYA GELDİ’

Artan nüfusun konut ihtiyaçları ile birlikte kentsel dönüşümün gerekliliği noktasında inşaat sektörünün öneminin arttığını belirten Keleş, “Diğer taraftan, 2023'de dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkemizde, ekonominin lokomotifini, meydana çıkarttığı katma değer ve istihdamın büyüklüğü ile hiç kuşkusuz inşaat sektörü oluşturmaktadır. İşte böylesine stratejik bir sektörde, Türkiye'nin ticaret ve sanayi merkezi konumunda olan Kocaeli'nin, kente değer katan müteahhitleri bir araya gelerek, bu hedefler doğrultusunda Kocaeli Müteahhitleri A.Ş. birlikteliğini oluşturdu” ifadelerini kullandı.

220 MİLYON DEĞERİNDE 526 KONUT 22 TİCARİ ALAN

Konuşmasına devam eden Keleş, sözlerini şu ifadelerle bitirdi:

“Kocaeli Müteahhitleri A.Ş kentimizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren 10 firmanın bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bugün burada, açılışını yapacağımız bu mekanda, toplam 220 Milyon TL değerinde hazır 526 konut ve 22 adet ticari alan bulunmaktadır. İşte bu mekan, hedeflerimiz doğrultusunda kullanacağımız mini bir fuar alanı olarak, senenin 12 ayı, yerli ve yabancı müşterilerimize hizmet edecektir. Bugüne kadar Kocaeli Müteahhitleri A.Ş. ortakları olarak, yabancılara 30 Milyon dolarlık satış gerçekleştirerek, ülke ve kent ekonomisine katkı sağladık. Bugünden sonra da, enerjimizi ve sermayemizi birleştirerek, ülkemizin 2023 hedefi olan 500 Milyar dolarlık ihracat hedeflerine katkıda bulunmayı amaç edindik.”

‘CEDİT’TE BAŞARILI DÖNÜŞÜM YAPIYORUZ’

Oğuzhan Keleş’in ardından söz alan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Müteahhitler Birliği Anonim Ortaklarına başarılar dileyerek, “Cedit Mahallesi’nde çok başarılı bir dönüşüm yapıyoruz. Ama bu mücadele içinde sadece belediyelerin ve kamu kuruluşlarının bunu yapması yetmez. Halkı memnun edecek, bizim çizgimize uygun her türlü dönüşüm ülkemiz için çok önemlidir. Hedef 2023 2053 ve 2071 ise eğer Kocaeli’nin de belediyeler ile müteahhitleri ile o İspanya’nın Barcelona’sını geçmesi lazım” dedi.

‘ÜLKENİN REFAHI BU ŞEKİLDE ARTAR’

Nevzat Doğan’ın ardından mikrofon alan AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın anonim ortaklığına başarılar dileyerek, “Cumhurbaşkanımızın yaptığı ve söylediği gibi firmalarımıza yeni dönemde öncülük edip kolaylık sağlayacağız. Bu ülkenin ihracat payı i ve refahının büyütmemiz lazım. Bunun yolu bugün olduğu gibi yapılacak olan girişimler ile mümkündür” ifadelerini kullandı.

‘ÇEVREYE DUYARLI OLUN’

Açılış öncesi son olarak söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Müteahhitler birliğinin bir araya gelişi için bir aradayız. Hayırlı ve bereketli müessese olmasını diliyorum. Ticarette de birlik çok önemli. Şirket kurup gücü birleştirmek akıllı insanların işidir. Kocaeli de imar durumuna bakmaksızın çevreye duyarlı kendimizin de rahat oturabileceği güzel konutlar yapmanızı temenni ediyoruz. Güzellikte yarışalım. Her şey para değil bazen az kazanıp güzel eser bırakmakta önemlidir” dedi. Ekin EKEN

KOCAELİ MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ’NİN TEMSİLCİLERİ

Abdullah Üstübi – Üstgrup İnşaat – Şirket Ortağı

Abdurrahman Çuhadar – ASN Mimarlık – Şirket Ortağı

Abdülsamet Ünal – Ünaltın İnşaat – Şirket Ortağı

Cem Karaduman – Kain İnşaat – Şirket Ortağı

Ceyhan Çağlayan – Çağlayanlar Mimarlık – Şirket Ortağı

Faruk Mamik – Mamikler İnşaat – Şirket Ortağı

Oğuzhan Keleş – Keleş İnşaat – Şirket Ortağı

Selim Aşar – Kentsel Yapı İnşaat – Şirket Ortağı

Tahsin Karaosmanoğlu – Maykon İnşaat – Şirket Ortağı

Ulaş Erenkaya – Erenkaya İnşaat – Şirket Ortağı