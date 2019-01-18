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Aydın Ünlü “Gönül’ rahatlığı ile oy vereceğiz”

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Aydın Ünlü, “AK Parti’nin adaylarına gönül rahatlığıyla oy verecek bir siyasi partiyiz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, MHP İl Teşkilatı’nı ziyaret etti. Ziyarette Sibel Gönül’e İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı’yı ve il yöneticileri eşlik etti. Ziyaretin amacından bahseden İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, “Bugün burada olmaktan duyduğumuz heyecanla selamlıyoruz. Cumhur İttifakı’na olan bağlılığımızı bir kez daha beyan etmek istiyoruz. Başta Kocaeli olmak üzere tüm ülkemize seçimlerin hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu süreçte MHP İl Teşkilatımızın yapmış olduğu çalışmalar yapacak olduğu çalışmalar nedeniyle şimdiden teşekkür etmek istedik. Biz buradan Cumhur İttifakı’na olan bağlılığımızı bir kez daha beyan etmek istedik” dedi.

İzmit’e ak kadın eli değecek

Ardından konuşan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “Cumartesi günü programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bundan sonda aynı şekilde güzel şekilde devam edeceğiz. Cumhur İttifakı’na en büyük desteğin Kocaeli’den gelecek” dedi. Ziyarette Gönül’e eşlik eden İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Gönül birliği, kader birliği yaptığımız, daha önemlisi memleket meselesi yaptığımız bir yolda beraber yürüyoruz. Bu yolda birlikte hareket edeceğimiz, birlikte yapacağımız işlerimiz var. İzmit’imiz için, 10 yıldan sonra bayrağı değerli dava arkadaşım, kardeşim Sibel Hanım’a devretmek için yola çıktık. İzmit’e kadın eli değecek ama AK Kadın eli değecek” dedi.

Gönül, çıtayı yukarı çekecek

Doğan, “Sibel Hanımın çıtayı yukarı çekeceğine inanan biriyim. Zaten reisimizin inandığı ‘başkan’ diye hitap ettiği bir adayımız var. MHP olarak, Ülkü Ocakları olarak Cumhur İttifakı gibi bir memleket davasına birlikte çalıştık. İzmit artık o eski İzmit değil. Bugün karşımızdaki ittifak ne denirse adına artık, Cumhur İttifakı karşısında çok geride. Bizim yapacağımız iş, bu adımlara emin adımlarla devam ettik. Düşüncemiz, Cumhur İttifakı’nın kazandığı bir İzmit olması” dedi.

Amacımız Gönül’ü başkan yapmaktır

Gönül’ü ağırlayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Öncelikle şunun altını kırmızı çizgilerle çizmek isteriz. Biz Cumhur İttifakı’nın ruhuna inanan bir partiyiz. İnanıyorum ki Kocaeli’de en başından beri söylediğimiz 13-0 Cumhur İttifakı kazanacak. Evet, Kocaeli’de MHP’nin adayı yoktur ancak AK Parti’nin adaylarına gönül rahatlığıyla oy verecek bir siyasi partiyiz. Cumhurbaşkanımız Azize Sibel Gönül’e oy verin diyorsa, liderim bunu destekliyorsa bizim amacımız 31 Mart 2019 akşamı Sibel Gönül’ü başkan yapmaktır” dedi.

AK Parti ve MHP beraber mücadele verecektir

Ünlü, “Doktor Ayhan Arpacı gibi bir arkadaşımızı İzmit Belediyesinde göstermesi bu bizim için önemli bir adımdır. Eski belediye başkan adayını meclise alıyorsak bu bizim için çok önemli bir şeydir. İzmit’i beraber yöneteceğiz diyorsa, bu bizim için oldukça önemlidir. Sibel Hanım’ın milletvekilliği döneminde yapmış olduğu çalışmaları biliyoruz. Bizim aramızda fitne fesatlara müsaade etmeden, tabi ki problemler olacaktır ama inanıyorum ki tecrübeli AK Parti ve MHP yönetimi Cumhur ittifakı için beraber mücadele verecektir” dedi.

Zillet ittifakı hüsrana uğrayacaktır

Muhalefeti eleştiren Ünlü, “Zillet ittifakı, Kocaeli’de hüsrana uğrayacaktır. Neden, niçin olduğunu öngörülerime inanan deneyimli bir başkanım. Cumhur İttifakı’nın ruhunu kimse bozamayacaktır. Bunu Cumhur İttifakı’nın ruhunu bozdurmamak adına bu birlikteliği gösterdiğimiz sürece onlar da yıkılıp gidecektir. Nevzat Doğan’ın Sibel Gönül Hanım’ın yanında çalışması, Cumhur İttifakı’nın ruhunun göstergesidir” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 17:05 TSİ - Siyaset

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