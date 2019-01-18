Beşir Derneği Kocaeli İl Temsilciliği Gaziantep Kilis’te bulunan aşevlerine 25 ton un gönderdi. Dernek yöneticileri ve üyeleri hareket öncesi İzmit Doğu kışla Perşembe Pazar alanında toplandı. Hareket öncesi konuşan İl Temsilcisi Cavit Ünal, “Malum coğrafya üzerinde oynanan oyunlar devam ediyor. Zaman zaman sahneye çıkan oyuncular farklı olsa da bunu anlamak zor olmuyor. Türkiye genelinde ve 12 noktada oluşturduğumuz toplama ve transfer depoları ile toplanan yardımların tasnifi ve ihtiyaca göre sevkiyatları yapmaktayız. Bugün burada aşevlerimizde kullanılmak üzere 25 ton un gönderiyoruz. Biz Beşir olarak hayırlarınıza köprü olmak için her daim buradayız’’ şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 17:06 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:07 TSİ
Beşir Derneğinden Kilis’e 25 ton un
Beşir Derneği Kocaeli İl Temsilciliği Gaziantep Kilis’te bulunan aşevlerine 25 ton un gönderdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz