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Beşir Derneğinden Kilis’e 25 ton un

Beşir Derneği Kocaeli İl Temsilciliği Gaziantep Kilis’te bulunan aşevlerine 25 ton un gönderdi.

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Beşir Derneği Kocaeli İl Temsilciliği Gaziantep Kilis’te bulunan aşevlerine 25 ton un gönderdi. Dernek yöneticileri ve üyeleri hareket öncesi İzmit Doğu kışla Perşembe Pazar alanında toplandı. Hareket öncesi konuşan İl Temsilcisi Cavit Ünal, “Malum coğrafya üzerinde oynanan oyunlar devam ediyor. Zaman zaman sahneye çıkan oyuncular farklı olsa da bunu anlamak zor olmuyor. Türkiye genelinde ve 12 noktada oluşturduğumuz toplama ve transfer depoları ile toplanan yardımların tasnifi ve ihtiyaca göre sevkiyatları yapmaktayız. Bugün burada aşevlerimizde kullanılmak üzere 25 ton un gönderiyoruz. Biz Beşir olarak hayırlarınıza köprü olmak için her daim buradayız’’ şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

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