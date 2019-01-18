İzmitli Mert Çanga üniversitelilerden ödül aldı

Türkiye’nin en çok takip edilen dergiler arasında yer alan ve içinde “Kafa, Fitbol, Tarih” gibi dergileri barındıran dergi grubundan Kafa Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mert Çanga, kendisi ve çalışma arkadaşları adına ödül aldı. Çanga’ya Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından, “En Beğenilen Dergi” ödülü takdim edildi. Ödül için Yıldız Teknikli öğrencilere teşekkür eden Çanga, “Okuyucularımız tarafından ödüllendirilmek ve başarımızın taçlanmasını görmek ayrı bir onur” diye konuştu.