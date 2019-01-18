Türkiye’nin en çok takip edilen dergiler arasında yer alan ve içinde “Kafa, Fitbol, Tarih” gibi dergileri barındıran dergi grubundan Kafa Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mert Çanga, kendisi ve çalışma arkadaşları adına ödül aldı. Çanga’ya Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından, “En Beğenilen Dergi” ödülü takdim edildi. Ödül için Yıldız Teknikli öğrencilere teşekkür eden Çanga, “Okuyucularımız tarafından ödüllendirilmek ve başarımızın taçlanmasını görmek ayrı bir onur” diye konuştu.
Bugün 17:09 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:11 TSİ
İzmitli Mert Çanga üniversitelilerden ödül aldı
Dergicilik sektöründe lider yayınlar arasında yer alan Kafa Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İzmitli Mert Çanga, üniversite öğrencileri tarafından ödüle layık görüldü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz