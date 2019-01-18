Zafer Mutlu: Başiskele’de kazanma ihtimalimiz yüksek

Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu yaklaşan erken seçimler hakkında konuştu. Erken sahaya çıkmanın avantajını yaşadıklarını aktaran Mutlu, “Erken sahaya çıkmanın avantajını yaşıyoruz. Ekim başında aday adaylığı ve Kasım sonunda da adaylık sürecim başladı. Başiskele’nin tamamında bir tur atmış oldum. Tüm mahallelerini gezdim. Sahada ciddi bir çalışmamız var” diye konuştu. Başkan Adayı Mutlu, yerel seçimlerde partisinin şansının genel seçimlere oranla çok daha yüksek olduğunu söyledi.

KADROLAR YARIŞACAK

Kendisine yöneltilen AKP’den oy alabilecek misiniz şeklindeki soruyu yanıtlayan Mutlu; “Seçmen, adayına güveniyor, kampanyamıza güveniyor. İnsanlar bu seçimlerde biraz daha adaya bakacakları bir seçim olacağını biliyoruz. Adaylar ve adayların kadroları yarışacak. Geçtiğimiz seçimlere oranla biraz daha yerel seçim havasını teneffüs edeceğiz. Önceden mali seçimler genel seçim havasında geçiyordu ve adaylar ona göre oy kullanıp partisine oy veriyordu. Ama artık son dönemde belediyelerde ciddi sıkıntı yaşandığı için (Belediye başkanlarının görevden alınması gibi) artık belediyelerle ilgili insanların bu seçimlere bakışı farklı” şeklinde konuştu.

ŞANSLAR EŞİT

Mutlu, Başiskele’de bulunan iki belediye başkan adayının da şansının eşit olduğunu aktardı; ”Şuan iki tane belediye başkan adayı var ve ikisi de daha önce belediye başkanlığı yapmamış isimler. Bu noktada daha çok hangimiz seçmeni ikna edebilir ve seçmeni ikna edebilirsek netice alınacak bir seçim yaşayacağız. Şansların eşit olduğu bir durum var”

İTTİFAK YAPMAYACAĞIZ

Zafer Mutlu, herhangi bir ittifak girişimlerinin olmayacağını söyledi; “Biz bir ittifak içerisinde olmayacağız ve seçimlere tek başımıza gireceğiz. Başiskele de bunun örneğini yaşayacağız. Zaten seçime tek başımıza gireceğimizde deklare ettik. İttifakın tabanda yapılmasını gerekiyordu ve bu oluşuyor. İnsanlar bizim eksenimizde bir tercih yapacaklar. Mevcuttan memnun olmayanların bizim etrafımızda toplanacaklar gibi bir durum var. Bir adım öne çıkan ipi göğüsleyecek gibi görülüyor”