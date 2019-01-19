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Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı serbest, 1 kişi tutuklandı

İzmit ilçesinde Özbekistan uyruklu kadınların fuhuş yapmasına yardım eden şahıs tutuklanırken, masaj salonlarının üye olduğu bir dernekte fuhuş yaptırdığı iddiası ile yakalanan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’nde masaj salonlarının üye olduğu bir dernekte fuhuş yapıldığı iddiası üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen D.D. ile fuhuş yaptıkları belirlenen Ö.C., M.B., ve E.Z. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.C., M.B., ve E.Z.’nin serbest bırakılmasına karar verilirken, D.D. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, fuhuş yapılan bir eve düzenlenen operasyonda Özbekistan uyruklu 2 kadına fuhuş yaptırdığı iddiası ile gözaltına alınan B.G.’nin ise tutuklanmasına karar verildi.

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