Alınan bilgiye göre, Yalakdere Mahallesi'nde Doğan Kılıç'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Kılıç, son anda evden çıkarak durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Sobadan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı sanılan yangında, ahşap ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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Karamürsel'de ev yangını!
Karamürsel ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz