Karamürsel'de ev yangını!

Alınan bilgiye göre, Yalakdere Mahallesi'nde Doğan Kılıç'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Kılıç, son anda evden çıkarak durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Sobadan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı sanılan yangında, ahşap ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.