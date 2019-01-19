Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:09 TSİ- Siyaset G: Bugün 09:20 TSİ

Aras: Bizim uçağımıza binen kurtulur, diğerleri helak olur!

Yeniden Refah Partisi, ilk toplantısını İl binasında gerçekleştirdi. Yeniden Refah Partisi'nin düzenlediği toplantıda il yönetim kurulunu açıklandı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yeniden Refah Partisi, il binasında gerçekleştirilen toplantıda İl Yönetim Kurulu'nu açıklandı. İl Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, "En kısa zamanda 12 ilçede örgütlenip tam gaz Ankara'ya gideceğiz" dedi. İl binasında yapılan toplantıya katılım yoğun olurken düzenlenen toplantıda 60 kişilik il yönetim kurulu listeleri açıklandı.

'DERMAN OLACAK KADRO BU KADRODUR'

Parti toplantısında konuşma yapan Mehmet Aras, şu ifadeleri kullandı:

"Diğer partiler aylarca belediye başkan adayı bulamadı. Çayırda mantar arar gibi başkan aradılar. Kocaeli halkına derman olacak kadro bizim kadromuzdur. Partimizi parlementoya taşıyacak kadro bu kadrodur. Yolsuzluklara, yandaş ihalelerine dur diyecek kadro bu kadrodur. İşçinin, memurun, emeklinin, köylünün, esnafın yüzünü güldürecek kadro bu kadrodur.  Milli görüşün projelerini hayata geçirecek kadro bu kadrodur."

'İLÇELERDE ÖRGÜTLENİP ANKARA'YA GİDECEĞİZ'

Konuşmasına devam eden Aras, "Biz dün vardık, bugün varız, yarın da olacağız. Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. En kısa zamanda 12 ilçede örgütlenip tam gaz Ankara'ya gideceğiz. Bizim uçağımıza binen kurtulur, diğerleri helak olur. Biz diğer partilerle tartışmayacak, onların iyi yaptıklarına da teşekkür edeceğiz. Kavgacı, ötekileştirici olmayacağız çünkü bizim ölçümüz Erbakan'ın ölçüsü olacaktır" şeklinde konuştu. Ekin EKEN

YENİDEN REFAH PARTİSİ İL YÖNETİM KURULU

Mehmet Aras

Hüseyin Küçükkeskin

Celal Dülger

Hüseyin Sert

Sami Çelen

Cafer Ateş

Mustafa Kabaca

Fevzi Asker

Mehmet Küçükkeskin

Aziz Alphan

Süleyman Kabaca

Fatih Yılmaz

Ali Şükrü Bayraktae

Ahmet Öden

Salih Ergün

İbrahim Şenmemiş

Maşallah Söğüt

Metin Şener

Kamil Tokgöz

Halim Yazıcı

Yaşar Yılmaz

Süleyman Özkan

Hüseyin Balkaya

Emin Gürcan

Mustafa Can

Mustafa Sezgin

Samet Kara

Mehmet Babacan

Sebahattin Tomrukçu

Mustafa Bayazıt

Selim Kırcı

Ahmet Emre Aydın

Yılmaz Karagülle

Oğuzhan Taştan

Cevdet Çepil

Cengiz Adıberi

Ali Tanrıverdi

Hacı Arif Aydoğmuş

Burhan Aslan

Rıdvan Özay

İsmail Demir

Harun Kocaoğlu

Sami Aytaç

Şahin Karagöz

Ömer Faruk Demir

Yüksel Tan

Halil Bilikçi

Şafak Efe

Fatih Venedik

Ali Taştan

Hüseyin Kol

Faruk Şentürk

Mehmet Atik

Ali Rıza Bilgiç

Ali Osman Aydın

Ali Rıza Boz

Bayram Kır

Sefer Aydın

Osman Cebir

Emre Bayraktar

Bugün 09:09 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
MHP’ye 3 kadın aday daha başvurdu mask
MHP’ye 3 kadın aday daha başvurdu
Gönül, mezun olduğu okulda karne dağıttı mask
Gönül, mezun olduğu okulda karne dağıttı
Hürriyet’ten TMMOB İKK’ya ziyaret mask
Hürriyet’ten TMMOB İKK’ya ziyaret
Cumhurbaşkanı da #10YearsChallenge hareketine katıldı mask
Cumhurbaşkanı da #10YearsChallenge hareketine katıldı
AKP Derince Adayı Zeki Aygün: 17 yıldır bu kentin sokaklarındayız mask
AKP Derince Adayı Zeki Aygün: 17 yıldır bu kentin sokaklarındayız
Zafer Mutlu, Başiskele’yi karış karış geziyor mask
Zafer Mutlu, Başiskele’yi karış karış geziyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı... mask
KOÜ'de feci kaza! Yarın iş başı yapacaktı...
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı mask
Bürosunda öldürülen avukatın meslektaşları dehşet anlarını anlattı
Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası! mask
Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası!
Bugün okullar tatil! mask
Bugün okullar tatil!
Dalkılıç, Dilovası’nda SP’nin adayı oldu! mask
Dalkılıç, Dilovası’nda SP’nin adayı oldu!
Hürriyet, Gönül’ü 3’e katladı! mask
Hürriyet, Gönül’ü 3’e katladı!

GALERİ

"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı mask
"Kocaeli'ye gidiyorum" diyerek çıktı bir daha haber alınamadı
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak mask
Sömestrda tavuklarını görüntülü arayacak
AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü mask
AKP’li meclis üyesi CHP’li vatandaşın üzerine yürüdü
Kandıralılar dostluğa vesile oldu mask
Kandıralılar dostluğa vesile oldu
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı mask
Sokak hayvanlarını beslemek için İstanbul’daki dairesini sattı
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin" mask
"Çocuğunuza destek olun çocuğunuzla şarkı söyleyin"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL