Aras: Bizim uçağımıza binen kurtulur, diğerleri helak olur!

Yeniden Refah Partisi, il binasında gerçekleştirilen toplantıda İl Yönetim Kurulu'nu açıklandı. İl Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, "En kısa zamanda 12 ilçede örgütlenip tam gaz Ankara'ya gideceğiz" dedi. İl binasında yapılan toplantıya katılım yoğun olurken düzenlenen toplantıda 60 kişilik il yönetim kurulu listeleri açıklandı.
'DERMAN OLACAK KADRO BU KADRODUR'
Parti toplantısında konuşma yapan Mehmet Aras, şu ifadeleri kullandı:
"Diğer partiler aylarca belediye başkan adayı bulamadı. Çayırda mantar arar gibi başkan aradılar. Kocaeli halkına derman olacak kadro bizim kadromuzdur. Partimizi parlementoya taşıyacak kadro bu kadrodur. Yolsuzluklara, yandaş ihalelerine dur diyecek kadro bu kadrodur. İşçinin, memurun, emeklinin, köylünün, esnafın yüzünü güldürecek kadro bu kadrodur. Milli görüşün projelerini hayata geçirecek kadro bu kadrodur."
'İLÇELERDE ÖRGÜTLENİP ANKARA'YA GİDECEĞİZ'
Konuşmasına devam eden Aras, "Biz dün vardık, bugün varız, yarın da olacağız. Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. En kısa zamanda 12 ilçede örgütlenip tam gaz Ankara'ya gideceğiz. Bizim uçağımıza binen kurtulur, diğerleri helak olur. Biz diğer partilerle tartışmayacak, onların iyi yaptıklarına da teşekkür edeceğiz. Kavgacı, ötekileştirici olmayacağız çünkü bizim ölçümüz Erbakan'ın ölçüsü olacaktır" şeklinde konuştu. Ekin EKEN
YENİDEN REFAH PARTİSİ İL YÖNETİM KURULU
Mehmet Aras
Hüseyin Küçükkeskin
Celal Dülger
Hüseyin Sert
Sami Çelen
Cafer Ateş
Mustafa Kabaca
Fevzi Asker
Mehmet Küçükkeskin
Aziz Alphan
Süleyman Kabaca
Fatih Yılmaz
Ali Şükrü Bayraktae
Ahmet Öden
Salih Ergün
İbrahim Şenmemiş
Maşallah Söğüt
Metin Şener
Kamil Tokgöz
Halim Yazıcı
Yaşar Yılmaz
Süleyman Özkan
Hüseyin Balkaya
Emin Gürcan
Mustafa Can
Mustafa Sezgin
Samet Kara
Mehmet Babacan
Sebahattin Tomrukçu
Mustafa Bayazıt
Selim Kırcı
Ahmet Emre Aydın
Yılmaz Karagülle
Oğuzhan Taştan
Cevdet Çepil
Cengiz Adıberi
Ali Tanrıverdi
Hacı Arif Aydoğmuş
Burhan Aslan
Rıdvan Özay
İsmail Demir
Harun Kocaoğlu
Sami Aytaç
Şahin Karagöz
Ömer Faruk Demir
Yüksel Tan
Halil Bilikçi
Şafak Efe
Fatih Venedik
Ali Taştan
Hüseyin Kol
Faruk Şentürk
Mehmet Atik
Ali Rıza Bilgiç
Ali Osman Aydın
Ali Rıza Boz
Bayram Kır
Sefer Aydın
Osman Cebir
Emre Bayraktar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz