Aras: Bizim uçağımıza binen kurtulur, diğerleri helak olur!

Yeniden Refah Partisi, il binasında gerçekleştirilen toplantıda İl Yönetim Kurulu'nu açıklandı. İl Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, "En kısa zamanda 12 ilçede örgütlenip tam gaz Ankara'ya gideceğiz" dedi. İl binasında yapılan toplantıya katılım yoğun olurken düzenlenen toplantıda 60 kişilik il yönetim kurulu listeleri açıklandı.

'DERMAN OLACAK KADRO BU KADRODUR'

Parti toplantısında konuşma yapan Mehmet Aras, şu ifadeleri kullandı:

"Diğer partiler aylarca belediye başkan adayı bulamadı. Çayırda mantar arar gibi başkan aradılar. Kocaeli halkına derman olacak kadro bizim kadromuzdur. Partimizi parlementoya taşıyacak kadro bu kadrodur. Yolsuzluklara, yandaş ihalelerine dur diyecek kadro bu kadrodur. İşçinin, memurun, emeklinin, köylünün, esnafın yüzünü güldürecek kadro bu kadrodur. Milli görüşün projelerini hayata geçirecek kadro bu kadrodur."

'İLÇELERDE ÖRGÜTLENİP ANKARA'YA GİDECEĞİZ'

Konuşmasına devam eden Aras, "Biz dün vardık, bugün varız, yarın da olacağız. Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. En kısa zamanda 12 ilçede örgütlenip tam gaz Ankara'ya gideceğiz. Bizim uçağımıza binen kurtulur, diğerleri helak olur. Biz diğer partilerle tartışmayacak, onların iyi yaptıklarına da teşekkür edeceğiz. Kavgacı, ötekileştirici olmayacağız çünkü bizim ölçümüz Erbakan'ın ölçüsü olacaktır" şeklinde konuştu. Ekin EKEN

YENİDEN REFAH PARTİSİ İL YÖNETİM KURULU

Mehmet Aras

Hüseyin Küçükkeskin

Celal Dülger

Hüseyin Sert

Sami Çelen

Cafer Ateş

Mustafa Kabaca

Fevzi Asker

Mehmet Küçükkeskin

Aziz Alphan

Süleyman Kabaca

Fatih Yılmaz

Ali Şükrü Bayraktae

Ahmet Öden

Salih Ergün

İbrahim Şenmemiş

Maşallah Söğüt

Metin Şener

Kamil Tokgöz

Halim Yazıcı

Yaşar Yılmaz

Süleyman Özkan

Hüseyin Balkaya

Emin Gürcan

Mustafa Can

Mustafa Sezgin

Samet Kara

Mehmet Babacan

Sebahattin Tomrukçu

Mustafa Bayazıt

Selim Kırcı

Ahmet Emre Aydın

Yılmaz Karagülle

Oğuzhan Taştan

Cevdet Çepil

Cengiz Adıberi

Ali Tanrıverdi

Hacı Arif Aydoğmuş

Burhan Aslan

Rıdvan Özay

İsmail Demir

Harun Kocaoğlu

Sami Aytaç

Şahin Karagöz

Ömer Faruk Demir

Yüksel Tan

Halil Bilikçi

Şafak Efe

Fatih Venedik

Ali Taştan

Hüseyin Kol

Faruk Şentürk

Mehmet Atik

Ali Rıza Bilgiç

Ali Osman Aydın

Ali Rıza Boz

Bayram Kır

Sefer Aydın

Osman Cebir

Emre Bayraktar