Hürriyet’ten TMMOB İKK’ya ziyaret

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki CHP İzmit ilçe yöneticisi Arda Başaran, SKM Yöneticileri Ömer Akın ve Hasan Çelik ile beraber TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu ile bir araya gelerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette TMMOB İKK Sekreteri ve Kocaeli Makine Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kürekçi, Kocaeli Mimarlar Odası Başkanı Füsun Yılmaz Deniz, Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, Kocaeli Kimya Mühendisleri Odası 2. Başkanı Rüknettin Bıçaklı ve oda üyeleri hazır bulundu.

MESLEK ODALARI KENTE DEĞER KATACAK

TMMOB ziyaretinde konuşan CHP İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, meslek odalarının kent yönetimine katılmasının önemli olduğunu halka hizmet; toplumun esenliği ve gözetilecek yararların kuşaklar ötesinde olması gerektiğini savundu. Meslek odalarının teknik bilgi ve birikimi ile kent yönetiminin içerisinde olması gerektiğini de belirten İzmit Belediyesi Başkanı adayı Hürriyet, “Meslek odalarımızın kente fayda sağlayacak süreçleri doğru yönlendirmek, yaşadıkları kente katkı sunma gibi sorumlulukları bulunuyor. Bu sorumlulukları kentten birlikte yönetme anlayışımızdan asla uzak tutmayacağız. Yaptıkları çalışmaları bilimsel temele dayanan, diğer disiplinlerin de bilgisinden yararlanan, sorunlara kapsamlı ve bütüncül yaklaşan odalarımızın kent yönetimine olan katkılarını asla yadsıyamayız” açıklamasında bulundu. Toplantıda meslek odaları başkanları ve temsilcileri de kent yönetimine ilişkin görüş, önerilerini paylaşarak, birlikte yönetme fikrinin İzmit’e değer katacağını söyledi.