Sağlık Ocağı için imza kampanyası başlattılar

İzmit Çukurbağ Mahallesi sakinleri, yokuş aşağısında bulunan sağlık ocaklarının sürekli kazaya sebebiyet vermesinden dolayı Yahya Kaptan’a taşınacağı bilgisini aldı. Yahya Kaptan’ın mahalleye çok uzak olduğunu belirten mahalle sakinleri, mahalle içinden bir çözüm bulunmasını istedi. CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de yakından takip ettiği taşınma olayı ile ilgili mahalle sakinlerinin imza toplama kararı aldığı öğrenildi. Mahalle sakinleri Pazar günü saat 18:00’da, Çınarlı Kahvesi’nde imza toplayacak. İmza kampanyasına, Fatma Kaplan Hürriyet’in de katılması bekleniyor.