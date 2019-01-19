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Gebze-Halkalı Marmaray hattında test sürüşleri başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Gebze-Halkalı Marmaray hattıyla ilgili açıklama yapıydı. Tren testlerinin yapılacağı vurgulanan açıklamada, “Test süresi boyunca Marmaray Hattı; 19 Ocak Cumartesi saat 21.00 itibariyle 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı-Ayrılık Çeşmesi arasında, 21 Ocak-4 Mart tarihleri arasında ise Üsküdar-Kazlıçeşme istasyonları arasında hizmet verecek” denildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışmaları devam eden Gebze-Halkalı Marmaray Hattıyla ilgili önemli bir yazılı açıklamada bulundu.

TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLIYOR

Açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Gebze - Halkalı Marmaray Hattı’nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacaktır. Test süresi boyunca Marmaray Hattı; 19 Ocak Cumartesi saat 21.00 itibariyle 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı - Ayrılık Çeşmesi arasında, 21 Ocak - 04 Mart 2019 tarihleri arasında ise Üsküdar - Kazlıçeşme istasyonları arasında hizmet verecek. İstanbul’un en önemli ulaşım projelerinden olan Gebze - Halkalı Marmaray Hattı’nın tamamlanabilmesi amacıyla yapılacak olan test sürüşleri boyunca, yolcuların ulaşımını sağlamak adına İETT tarafından tarifelerde düzenleme yapılarak ücretsiz ring seferleri planlandı. Bu kapsamda, Avrupa yakasında 19 Ocak 2019 Cumartesi saat 21:00’den, 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar; Kazlıçeşme - Yenikapı istasyonu arasında 4 araçla ücretsiz ring seferleri yapılacak. Ayrıca Kazlıçeşme Marmaray durağında sonlanan diğer tüm İETT hatları Yenikapı Marmaray’a uzatılarak yeni güzergâhlarında hizmet verecek. Anadolu yakasında ise 21 Ocak - 04 Mart 2019 tarihleri arasında MR isimli yeni bir İETT hattı oluşturularak 30 adet otobüsle 06.00 ile 00.00 saatlerinde Üsküdar - Ayrılık Çeşmesi arasında ücretsiz olarak kesintisiz hizmet verilecek" denildi. 

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