Soylu: 53 bin 99 Suriyeli oy kullanabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk, SMS ile bildirim yaptık. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk." dedi.
53 BİN 99 SURİYELİ OY KULLANABİLECEK
Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabileceğini belirtti.
Seçim günü 547 bin kolluk personelin görev başında olacağını belirten Soylu, şunları söyledi:
"Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir."
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Yorumlar
(3 )
Nezih - BUNLAR 59 BİN DEĞİLDİR ÇOK DAHA FAZLADIR . NASIL HAK ETMİŞLER T.C DE OY KULLANMAYI? VERGİ Mİ VERMİŞLER, ASKERLİK Mİ YAPMIŞLAR . BİZİM BUNLARA İHTİYACIMIZ MI VAR ? SIRF BUNLAR YÜZÜNDEN ARTIK OYUMU BAŞKA YERE VERECEĞİM .
Sinan - İthal oysa çıktı hayırlısıyla başarılar
Oktay - Yazıklar olsun ülkesinde iktidara kafa tutamayanlar Türkiye de iktidar belirleyecek
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