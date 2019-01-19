İşte Kocaeli'de ilçe ilçe seçmen sayıları

31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimde oy kullanacak seçmen ve sandık sayıları belli oldu. 1 milyon 883 bin 310 kişini yaşadığı Kocaeli’de, 1 milyon 344 bin 565 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimlerinde, en fazla seçmen Gebze’de. Gebze’de 261 bin 452 seçmen bulunuyor. Gebze’yi 256 bin 176 seçmenle İzmit takip etti. Kocaeli’nin en kalabalık 3. ilçesi olan Darıca, yine en fazla seçmene sahip 3. ilçe oldu. Darıca’da 140 bin 182 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

KOCAELİ'DE 3 BİN 625 SANDIK KURULACAK

Körfez ilçenin nüfusunun Gölcük’ten az olmasına rağmen seçmen sayısının fazla olması ise dikkat çekti. 162 bin 230 kişinin yaşadığı Körfez’de 115 bin 828 seçmen bulunurken, 161 bin 117 kişinin yaşadığı Gölcük’te ise 117 bin 454 seçmen bulunuyor. Kocaeli’nin en az seçmene sahip 2 ilçesi ise Kandıra ve Dilovası. Kandıra’da, 36 bin 302, Dilovası’ndan ise 30 bin 362 seçmen bulunuyor. 31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli’de toplam 3 bin 625 sandık kurulacak.

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