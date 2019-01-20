2. yarı ‘Bal gibi’ derbiler açılıyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2018-2019 Sezonu ilk yarısı da bugün başlıyor. Statü gereği derbilerle başlayan ligde bugün 9.Grup’taki dört Kocaeli takımı birbiriyle karşılaşacak. Büyük Derbent, Derbent Stadı’nda Derince’yi ağırlarken, Çayırova Kuştepe Stadı’nda Başiskele Doğantepe takımını konuk edecek. Her iki maç da saat 14.00’te başlayacak.
GÜNÜN MAÇLARI (14.00)
ÇAYIROVA SPOR-BAŞİSKELE DOĞANTEPE
VEFASPOR-TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR
SULTANGAZİ SPOR-MALTEPESPOR
BOZÜYÜK VİTRASPOR-GAZİOSMANPAŞA
K.BÜYÜKDERBENT-BELEDİYE DERİNCE
KÜTAHYA ÇAMLICA-ALİAĞA FUTBOL A.Ş.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz