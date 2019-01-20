2. yarı ‘Bal gibi’ derbiler açılıyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2018-2019 Sezonu ilk yarısı da bugün başlıyor. Statü gereği derbilerle başlayan ligde bugün 9.Grup’taki dört Kocaeli takımı birbiriyle karşılaşacak. Büyük Derbent, Derbent Stadı’nda Derince’yi ağırlarken, Çayırova Kuştepe Stadı’nda Başiskele Doğantepe takımını konuk edecek. Her iki maç da saat 14.00’te başlayacak.

GÜNÜN MAÇLARI (14.00)

ÇAYIROVA SPOR-BAŞİSKELE DOĞANTEPE

VEFASPOR-TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR

SULTANGAZİ SPOR-MALTEPESPOR

BOZÜYÜK VİTRASPOR-GAZİOSMANPAŞA

K.BÜYÜKDERBENT-BELEDİYE DERİNCE

KÜTAHYA ÇAMLICA-ALİAĞA FUTBOL A.Ş.