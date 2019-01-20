Kar nedeniyle ertelenen Çerkeşli İzmit FK maçıyla 1.Küme futbol Ligi normal sezonu resmen sona erecek. Sezonun ilk yarısındaki maçı 1-0 kazanan Çerkeşli, bugün İzmit Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Müsabaka Çerkeşli Stadı’nda oynanacak ve 14.00’te başlayacak.
Bugün 05:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 10:39 TSİ
Çerkeşli-İzmit FK
Kar nedeniyle ertelenen Çerkeşli İzmit FK maçıyla 1.Küme futbol Ligi normal sezonu resmen sona erecek.
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Bugün 05:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz