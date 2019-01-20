1. Küme Futbol Ligi D Grubu’nda normal sezonu aynı puanda (30) tamamlayan, ikili averajları da eşit olması sebebiyle sıralamaları belli olmayan ve baraj maçına kalan Tavşancılspor ve Alikahyaspor’un 3.kez karşı karşıya geleceği bugünkü maçın sonucu merakla bekleniyor. Buna göre Dilovası temsilcisi Tavşancıl, İzmit temsilcisi Alikahya ile Derince Suni Çim Stadı’nda saat 14.00’te karşı karşıya gelecek. Tavşancıl normal sezonda Alikahya’yı deplasmanda 1-0 yenmiş, rövanşı ise sahasında 3-2 kaybetmişti.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 10:40 TSİ
Alikahya BLD.-Tavşancıl
1. Küme Futbol Ligi D Grubu’nda normal sezonu aynı puanda (30) tamamlayan, ikili averajları da eşit olması sebebiyle sıralamaları belli olmayan ve baraj maçına kalan Tavşancılspor ve Alikahyaspor’un 3.kez karşı karşıya geleceği bugünkü maçın sonucu merakla bekleniyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 00:30 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz