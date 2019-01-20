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2. Küme’de 22 takım daha ilk heyecanı yaşıyor

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde bugün de 22 takım ilk heyecanını yaşayacak.

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Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde bugün de 22 takım ilk heyecanını yaşayacak. 11 maç 8 stada dağılmış durumda.

İşte günün futbol mönüsü…

B-İZMİT GÜLTEPE-K.YENİŞEHİR  17.00     M.A.KAĞITÇI 

B-Y.KANDIRA-İZMİT ERENLER     19.00     M.A.KAĞITÇI 

B-ÜÇTEPE-YILMAZ                        14.00     BAĞÇEŞME

B-KÖRFEZ İLÇESİ-K.ATILIM          15.00     ESENTEPE

D-İ.BALABAN-T.DEFNE                  17.00     DERBENT

D-ACISU BLD.-HARB-İŞ                 19.00     DERBENT

D-YAZLIK-EŞME                             14.00     KAVAKLI

D-K.AKÇAT-GÖLCÜK ÇİFTLİK      15.00     K.MÜRSEL

F-G.YAVUZ SELİM-Ç.Ş.PINAR      15.00     BEYLİKBAĞI

F-M.PAŞA-D.TÜRKELİ G.              17.00     METİN OKTAY 

F-ÇAYIROVA G.B.-M.FENARİ       17.00     ŞEKERPINAR

Bugün 05:30 TSİ - Spor

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