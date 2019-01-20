2. Küme’de 22 takım daha ilk heyecanı yaşıyor

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde bugün de 22 takım ilk heyecanını yaşayacak. 11 maç 8 stada dağılmış durumda.
İşte günün futbol mönüsü…
B-İZMİT GÜLTEPE-K.YENİŞEHİR 17.00 M.A.KAĞITÇI
B-Y.KANDIRA-İZMİT ERENLER 19.00 M.A.KAĞITÇI
B-ÜÇTEPE-YILMAZ 14.00 BAĞÇEŞME
B-KÖRFEZ İLÇESİ-K.ATILIM 15.00 ESENTEPE
D-İ.BALABAN-T.DEFNE 17.00 DERBENT
D-ACISU BLD.-HARB-İŞ 19.00 DERBENT
D-YAZLIK-EŞME 14.00 KAVAKLI
D-K.AKÇAT-GÖLCÜK ÇİFTLİK 15.00 K.MÜRSEL
F-G.YAVUZ SELİM-Ç.Ş.PINAR 15.00 BEYLİKBAĞI
F-M.PAŞA-D.TÜRKELİ G. 17.00 METİN OKTAY
F-ÇAYIROVA G.B.-M.FENARİ 17.00 ŞEKERPINAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz