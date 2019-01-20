1. Küme U19’da heyecana devam

Hızını alan Kocaeli 1.Küme U19 Futbol Ligi’nde heyecan sürüyor. Bugün 7 statta toplam 8 maç oynanacak.
İşte günün programı…
A-İZMİT G.-ARSLANBEY G.B 13.00 M.ALİ KAĞITÇI
A-1937 SEKA-SEKA DOĞAN 15.00 M.ALİ KAĞITÇI
A-İLİMTEPE FK-KOC. GÜNEŞ 17.00 KÖR.ESENTEPE
B-KARTEPE B.-D.DERE 15.00 ARSLANBEY
B-B.BAŞARAN D. BİRLİK 16.00 CEPHANELİK
C-İHSANİYE-YENİDOĞAN 16.00 KAVAKLI
D-DİLİSKELESİ-DARICA 17.00 SALİH GÜN
D-GENÇ KALE-S.ORHAN 19.00 METİN OKTAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz