U-16’da 5 maç oynanacak

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Kocaeli U-16 Futbol Ligi’nde bugün 5 müsabaka oynanacak. C, E, G ve H Grubu’na dahil maçlar 5 ayrı statta, bir başka deyişle de 4 ayrı ilçede oynanacak.

Program şöyle…

C-ÇINARLI-FATİH NEŞE 17.00 DERİNCE SUNİ

E-HİSAREYN-KULLAR 12.00 HİSAREYN

E-ŞİRİNKÖY-GÖLCÜK G. 13.00 DEĞİRMENDERE

G-MUTLUKENT-Ç.GÜMÜŞ 17.00 BEYLİKBAĞI

H-DAR.MARTI-ARAPÇEŞME 14.00 D.NENE HATUN