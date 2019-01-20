U-16’da 5 maç oynanacak

Kocaeli U-16 Futbol Ligi’nde bugün 5 müsabaka oynanacak. C, E, G ve H Grubu’na dahil maçlar 5 ayrı statta, bir başka deyişle de 4 ayrı ilçede oynanacak.
Program şöyle…
C-ÇINARLI-FATİH NEŞE 17.00 DERİNCE SUNİ
E-HİSAREYN-KULLAR 12.00 HİSAREYN
E-ŞİRİNKÖY-GÖLCÜK G. 13.00 DEĞİRMENDERE
G-MUTLUKENT-Ç.GÜMÜŞ 17.00 BEYLİKBAĞI
H-DAR.MARTI-ARAPÇEŞME 14.00 D.NENE HATUN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz