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Bugün 08:30 TSİ- Spor G: Dün 10:45 TSİ

U-14 futbolda gündem yoğun

Kocaeli U14 Futbol Ligi yoğun gündemle devam ediyor.

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Kocaeli U14 Futbol Ligi yoğun gündemle devam ediyor. Bugün tam 11 maç var.

İşte günün programı…

A-K.YENİŞEHİR-YAVUZ                 13.00     CEPHANELİK

 A-ÇAMLITEEPE-İZMİT BLD.         13.00     KÖR.ESENTEPE

 C-Ç.PLAJYOLU-Y.KAPTAN           14.30     AVNİ KALKAVAN

 C-KOCAELİ-H.YILDIZ                    18.00     VİNSAN SUNİ

 D-İZMİT YILDIZ -ÇINARLI             13.00     AVNİ KALKAVAN

 D-KARTEPE B.-KÖRFEZ G.          13.00     ARSLANBEY

 D-ÜÇYOLDOĞU-K.GÜNEŞ          14.30     CEPHANELİK

 F-S.DOĞAN-K.MÜRSEL İ.Y          10.00     KAVAKLI

G-DARICA G.B.-DARICA                12.00     D.N.HATUN

G-M.FENARİ-ÇERKEŞLİ                12.00     BEYLİKBAĞI

 H-SULTANORHAN-GEBZE           13.30     BEYLİKBAĞI

Bugün 08:30 TSİ - Spor

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