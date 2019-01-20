U-14 futbolda gündem yoğun

Kocaeli U14 Futbol Ligi yoğun gündemle devam ediyor. Bugün tam 11 maç var.
İşte günün programı…
A-K.YENİŞEHİR-YAVUZ 13.00 CEPHANELİK
A-ÇAMLITEEPE-İZMİT BLD. 13.00 KÖR.ESENTEPE
C-Ç.PLAJYOLU-Y.KAPTAN 14.30 AVNİ KALKAVAN
C-KOCAELİ-H.YILDIZ 18.00 VİNSAN SUNİ
D-İZMİT YILDIZ -ÇINARLI 13.00 AVNİ KALKAVAN
D-KARTEPE B.-KÖRFEZ G. 13.00 ARSLANBEY
D-ÜÇYOLDOĞU-K.GÜNEŞ 14.30 CEPHANELİK
F-S.DOĞAN-K.MÜRSEL İ.Y 10.00 KAVAKLI
G-DARICA G.B.-DARICA 12.00 D.N.HATUN
G-M.FENARİ-ÇERKEŞLİ 12.00 BEYLİKBAĞI
H-SULTANORHAN-GEBZE 13.30 BEYLİKBAĞI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz