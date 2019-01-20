Türkiye Sessizler Ligi’nde ilimizi temsil eden başarılı takımımız, milli sporculara sahip Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, bugün Ankara Sağırlar Spor Kulübü’nü konuk edecek. Saat 12.00’de oynanacak maç, her zamanki gibi gölcük kavaklı Stadı’nda oynanacak.
Bugün 07:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 10:46 TSİ
Gölcük İ.E.S.K. - Ankara Sağırlar
Türkiye Sessizler Ligi’nde ilimizi temsil eden başarılı takımımız, milli sporculara sahip Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, bugün Ankara Sağırlar Spor Kulübü’nü konuk edecek.
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Bugün 07:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz