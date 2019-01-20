Gölcük İ.E.S.K. - Ankara Sağırlar

Türkiye Sessizler Ligi’nde ilimizi temsil eden başarılı takımımız, milli sporculara sahip Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, bugün Ankara Sağırlar Spor Kulübü’nü konuk edecek. Saat 12.00’de oynanacak maç, her zamanki gibi gölcük kavaklı Stadı’nda oynanacak.