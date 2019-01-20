Basketbolcular bugün Gebze’ye taşınıyor

Kocaeli kız ve erkek yerel alt yapı liglerindeki 3 maç birden bugün Gebze Spor Salonu’nda oynanacak. U-16 kız ve erkek liglerinde oynanacak maçlar şöyle…
12:00 U 14 Kız İst.Yıldızları Körfez A – G.Yıldız.
15:00 U 16 Kız İst.Yıldızları Körfez - İzmit Bel.
16:30 U 16 Er.C Gebze GB - Yenidoğan Serdar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz