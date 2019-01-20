2. Lig Voleybol: 3 içeri 1 dışarı

Türkiye 2.Voleybol Ligi bayan ve erkek takımlarımız bugün parkeye çıkıyor. 2.Lig erkekler temsilcilerimizden 2.grup liderimiz Kartepe Belediyespor, bugün İstanbul Esenyurt İnnova takımını konuk edecek. Maç Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda ise 2.Lig bayanlar 2.Grup temsilcilerimiz İzmit DSİ ile İhsaniyespor derbide kozlarını paylaşacak. Bu maç ise 13.00’te başlayacak. Erkekler 2.Grup’taki diğer temsilcimiz Büyükşehir Belediye Kağıtspor ise Düzce temsilcisi Çilimli Belediye’ye konuk olacak. Bu müsabaka da 14.00’te başlayacak.