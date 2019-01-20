Türkiye 2.Voleybol Ligi bayan ve erkek takımlarımız bugün parkeye çıkıyor. 2.Lig erkekler temsilcilerimizden 2.grup liderimiz Kartepe Belediyespor, bugün İstanbul Esenyurt İnnova takımını konuk edecek. Maç Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda ise 2.Lig bayanlar 2.Grup temsilcilerimiz İzmit DSİ ile İhsaniyespor derbide kozlarını paylaşacak. Bu maç ise 13.00’te başlayacak. Erkekler 2.Grup’taki diğer temsilcimiz Büyükşehir Belediye Kağıtspor ise Düzce temsilcisi Çilimli Belediye’ye konuk olacak. Bu müsabaka da 14.00’te başlayacak.
Bugün 07:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 10:50 TSİ
2. Lig Voleybol: 3 içeri 1 dışarı
Türkiye 2.Voleybol Ligi bayan ve erkek takımlarımız bugün parkeye çıkıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz