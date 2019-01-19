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Eryarsoy’dan partililere uyarı: Küsmek yok

Genişletilmiş Birim Başkanları Toplantısı’nda partilileri uyaran AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “Rehavete kapılmak yok, küsmek yok, ben olmazsam olmaz demek yok, kibirlenmek yok, insanlardan uzak tavır sergilemek yok” dedi.

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AKP Genişletilmiş Birim Başkanları Toplantısıdün Antikkapı’da gerçekleştirildi. AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, ilçe başkanları ve tüm birim başkanları katıldı. Toplantıda Eryarsoy, partilileri uyararak küsmek yok derken, AKP’nin Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ise, “Partinin kurucularına nerede yanlış yaptık diye sormalıyız. Onlarla tekrar gönül bağı kurmalıyız” dedi.

KÜSMEK YOK

Toplantıda ilk olarak konuşan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “Adaylarımız ilan edildi ve çalışmalara başladık. 16 yıldır başarımızın altında birlik ve beraberliğimiz var. Her seçim sonunda güzel sonuçlarını aldık. Önce millet, önce memleket diyerek tüm belediyelerde AK Parti’nin bayrağını dalgalandıracağız. Seçim sandıkta kazanılır. Rehavete kapılmak yok, küsmek yok, ben olmazsam olmaz demek yok,kibilenmek yok, insanlardan uzak tavır sergilemek yok” dedi.

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YÜKÜMÜZ AĞIR

Sahada gönüllere dokunarak büyük çalışmalar yürüteceğiz diyen Eryarsoy, “Bizim kadar sahada aktif çalışan başka bir parti yok. Alçak gönüllü olacağız. Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği metodu uygulayacağız. 13 belediyede tüm AK Parti bayraklarını sallayacağız. İnancımız tam.  Yükümüz ağır. Bu kutlu davaya emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BELEDİYECİLİĞİN KİTABINI YAZDILAR

Eryarsoy’un ardından konuşan AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, “Yeni bir döneme geçtik. İllerin yönetimi açısından hızlı ve etkili bir modele ihtiyacımız var. Bunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni kazandığımız ilk dönemde yaptık. Kocaeli ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri, belediyeciliğin kitabını yazan belediyelerdir” şeklinde konuştu.

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BAŞKANLIK MODELİ DEVAM EDECEK Mİ?

Yeni bir seçime gidiyoruz diyen Büyükakın, “Cumhurbaşkanlığı sitemi, başkanlık modeli bundan sonraki süreçte etkili bir şekilde devam edecek mi etmeyecek mi? bu seçimde bunu göreceğiz. Eğer ittifaklar ve partiler, halktan aldığı desteği bu seçimde kaybederse işte vatandaş başkanlık sistemini istemiyor tartışması yaşanacak. Bu sadece yerel seçim değil. Türkiye’deki seçimler, her zaman bir şekilde dışarıdaki ülkelerin ilgi odağı olmuştur” dedi.

NEREDE YANLIŞ YAPTIK?

Büyükakın, “Her yerde iki aday ayrışıyor. Bu gelecek için başka bir anlam ifade ediyor. Türkiye iki partili bir şekle dönülüyor. Sahadaki çalışmalarımızı sanki iki parti varmış gibi düşünün. Gönül belediyeciliği diyoruz ama gönül bağları kurmadan gönül belediyeciliği olmaz. Partimizin büyüklerine, kurucularına nerede yanlış yaptık, nerede eksik yaptık onları sormamız lazım. Onlarla tekrar gönül bağı kurmalıyız. Bize bağıran, fırça atan, sağlı sollu giren arkadaşlara da gönül koymayın” dedi.Selin BECER

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Yorumlar

(2)
02

Manav - Sayın başkanım önce partinin emektarlarına vefa göstermeli Gönüller’ini almalıyız. Şu anda bir çoğu küstürülmüş durumda

Yanıtla . 0Beğen 19 Ocak 16:18
01

Kamil Yilmaz - İstanbul ankara bursa ve daha birçok ilde şu fiyatlarında %20 ila 30 arasında indirim yapılırken kocaeli belediyesi neden sessiz komşu illerde hatta korfez de bile halk ekmek fabrikası varken ve halka ucuz ekmek üretirken kocaeli belediyesi neden fakir fukara ya karşı duyarsız başkan bu konularda ne düşünüyor acaba

Yanıtla . 0Beğen 19 Ocak 13:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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