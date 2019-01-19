Büyükakın: Nerede yanlış yaptık?

AKP Genişletilmiş Birim Başkanları Toplantısı dün Antikkapı’da gerçekleştirildi. AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın Genişletilmiş Birim Toplantısında partililere karşı yaptığı konuşması oldukça dikkat çekti. Partilileri sık sık uyaran Büyükakın, “Partimizin büyüklerine, kurucularına nerede yanlış yaptık diye sormamız lazım.Bize bağıran, fırça atan, sağlı sollu giren arkadaşlara da gönül koymayın” dedi.
BİZE FIRÇA ATANLARA GÖNÜL KOYMAYIN
Büyükakın, “Her yerde iki aday ayrışıyor. Bu gelecek için başka bir anlam ifade ediyor. Türkiye iki partili bir şekle dönülüyor. Sahadaki çalışmalarımızı sanki iki parti varmış gibi düşünün. Gönül belediyeciliği diyoruz ama gönül bağları kurmadan gönül belediyeciliği olmaz. Partimizin büyüklerine, kurucularına nerede yanlış yaptık, nerede eksik yaptık onları sormamız lazım. Onlarla tekrar gönül bağı kurmalıyız. Bize bağıran, fırça atan, sağlı sollu giren arkadaşlara da gönül koymayın. İnsanlar eleştiri yapınca canınız sıkılacaksa yapmayın o zaman. Söz veriyorum ben de kızmayacağım. İlerde size kızarsam da bana bu sözümü hatırlatın” dedi.Selin BECER
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Yorumlar
(3 )
Kamil Yilmaz - Komşu illerde şu fiyatları indirildi kocaeli Belediyesinden ses yok komşu illerde belediye halk ekmek fabrikalari ucuz ekmek üreterek fakir fakir fukara ya destek oluyor kocaeli Belediyesinde ses yok bu seçimde hangi yüzle halktan oy isteyecekler
Manav - Kıymetli başkanım herkes sizden büyükşehir i yuvacıklılardan kurtarmanızı bekliyor
sen de haklısın - yanlışlarınızı saymaya başlarsam sayfalara sığmaz. en iyisi siz doğru yaptığınız bir şeyi söyleyin onu tartışalım . ülkeye asalakları doldurup halkın parasını verdiniz, işçi bitti köylü bitti tarım bitti yollar çöktü demiryolları çöktü, suriye politikası fiyasko, trump 30 bir tır silah veriyor pkk hala orada duruyor borç anormal. halk icrada, satılmadık fabrika arazi kıyı kalmamış NEYSE SAYMAKLA BİTMEZ eğitim yerlerde en övündüğünüz sağlıkta dibe vurduk ilaç yok . sen bir doğru işinizi söyle onu konuşalım . ecevit olsa trump a rest çeker suriyeye bu kadar yığınaktan sonra girerdi. güvenli bölge bize güvenli olmaz pkk ya güvenli olur NEYSE YETER
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