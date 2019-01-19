Büyükakın: Nerede yanlış yaptık?

AKP Genişletilmiş Birim Başkanları Toplantısı dün Antikkapı’da gerçekleştirildi. AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın Genişletilmiş Birim Toplantısında partililere karşı yaptığı konuşması oldukça dikkat çekti. Partilileri sık sık uyaran Büyükakın, “Partimizin büyüklerine, kurucularına nerede yanlış yaptık diye sormamız lazım.Bize bağıran, fırça atan, sağlı sollu giren arkadaşlara da gönül koymayın” dedi.

BİZE FIRÇA ATANLARA GÖNÜL KOYMAYIN

Büyükakın, “Her yerde iki aday ayrışıyor. Bu gelecek için başka bir anlam ifade ediyor. Türkiye iki partili bir şekle dönülüyor. Sahadaki çalışmalarımızı sanki iki parti varmış gibi düşünün. Gönül belediyeciliği diyoruz ama gönül bağları kurmadan gönül belediyeciliği olmaz. Partimizin büyüklerine, kurucularına nerede yanlış yaptık, nerede eksik yaptık onları sormamız lazım. Onlarla tekrar gönül bağı kurmalıyız. Bize bağıran, fırça atan, sağlı sollu giren arkadaşlara da gönül koymayın. İnsanlar eleştiri yapınca canınız sıkılacaksa yapmayın o zaman. Söz veriyorum ben de kızmayacağım. İlerde size kızarsam da bana bu sözümü hatırlatın” dedi.Selin BECER