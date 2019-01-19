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Milletvekillerine zammın ardından bir de promosyon piyangosu vurdu

Yeni yılda aldıkları 3 bin 750 liralık zamla aylık maaşları 22 bin 200 liraya yükselen milletvekillerine şimdi de promosyon piyangosu çıktı.

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Yeni yılda aldıkları 3 bin 750 liralık zamla aylık maaşları 22 bin 200 liraya yükselen milletvekillerine şimdi de promosyon piyangosu çıktı. SÖZCÜ'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Milletvekillerinin maaş ihalesini kazanan Halkbank, her bir vekile maaşlarının yüzde 45'i oranında nakit promosyon ödemesi yaptı. Böylece her bir milletvekilinin hesabına 3 yıllık dönem için ortalama 9 bin 700 lira, emekli vekillere de 6 bin 30 lira promosyon parası yatırıldı. Hem vekil hem de emekli maaşı alanlara yapılan promosyon ödemesi ise 16 bin lirayı buldu. Zamlı maaşlarını alıp sömestr tatiline çıkan milletvekilleri böylece hesaplarına yatan sürpriz maaş promosyonuyla katmerli sevinç yaşadı.

Bugün 11:16 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
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Rambo - her ay maaşlarımızdan kesinti yapılıyor biz vekillerr kadar maaş alamıyoruz onların maaşlarından vergi kesintisi yapılıyormu acaba

Yanıtla . 0Beğen 19 Ocak 14:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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