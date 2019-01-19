Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı'nın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile yapığı röportajda milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Akademik kariyer döneminin bi diliminde Kocaeli Üniversitesi'nde de eğitim veren Aygün, Çakmakçı'ya verdiği röportajda ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğnenin serbest olacağını belirtti. Okul önlerinde tezgah açan emanetçilerin döneminin sona ereceğini de açıklayan Aygün, sınavlarda uygulanan diğer yasakların devam ettiğini ifade etti.
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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Artık ulaşım kartı, anahtar, metal para serbest...
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yıllardır uygulanan bazı sınav yasaklarının ereceğini açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz