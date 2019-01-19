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Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Artık ulaşım kartı, anahtar, metal para serbest...

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yıllardır uygulanan bazı sınav yasaklarının ereceğini açıkladı.

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Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı'nın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile yapığı röportajda milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. Akademik kariyer döneminin bi diliminde Kocaeli Üniversitesi'nde de eğitim veren Aygün, Çakmakçı'ya verdiği röportajda ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğnenin serbest olacağını belirtti. Okul önlerinde tezgah açan emanetçilerin döneminin sona ereceğini de açıklayan Aygün, sınavlarda uygulanan diğer yasakların devam ettiğini ifade etti.

Bugün 11:27 TSİ - Eğitim

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