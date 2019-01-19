2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün Tokatspor ile karşılaşacak olan Darıca Gençlerbirliği için çalkantılı süreç devam ediyor. Gün itibari ile kadrosunda toplamda 26, resmi olarak ise 12 futbolcusu bulunan Sarı Yeşilli ekibin Tokat karşısında kaç futbolcu ile mücadele edeceği merak ediliyor. Saha içinde ve dışında büyük sorunlar yaşayan Darıca ekibinde gün geçmiyor ki farklı ve ilginç bir konu karşımıza çıkmasın.

ANTALYA’DA SKANDAL YAŞANDI

Antalya’da otel masraflarını ödeyemeyen ve kampın son günü Amed maçını oynayamadan şehre dönen Darıca ekibinde Kaleci Antrenörü Eşref Doğmenç 88 bin liralık senede imza atmıştı. Kulübün sahibi, Azeri iş adamı Rauf İsmailyov ve Kulüp Başkanı Murat Aydın, birçok kez Antalya’ya gelip ödemenin yapılacağını belirtmesine rağmen bu gerçekleşmedi ve teknik ekip ile futbolcular mağdur edildi. İsmailyov kampın ardından ödemeyi yapsa da ortaya çıkan bu olay büyük bir skandal olarak gündeme düştü.

OLACAK İŞ DEĞİL!

Önceki gün aldığımız çok özel bir ihbar yine anda gündemi tepetaklak edecek türdendi. İddiaya göre Darıca Gençlerbirliği AŞ. yetkililerinin şirketi aynı dönemde iki iş adamına birden sattığı, ilk planda bir iş adamından yüklü bir miktarda para alındığı, buna rağmen şirketin Azerilere satıldığı, bunu öğrenen ve şirketi satın aldığını düşünen kişinin parasını istediğini ancak bir çok kez söz verildiği ve ödediği parayı geri alamadığı öne sürüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Bu akla ve mantığa son derece aykırı gelen bu olayın ardından şirketi ilk aldığı iddia edilen iş adamı tarafımıza yaptığı açıklamada, Darıca Gençlerbirliği’nde muhatap olduğu yetkililere dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptıkları gerekçesi ile dava açacağını ifade etti. Antalya’daki kamp masraflarının ödenmemesinin altında yatan hususun, o günlerde kulübün resmi sahibinin kim olduğunun bilinmemesi olduğu tahmin ediliyor.

İŞTE KOCAELİ GAZETESİ’NE GELEN O İHBAR

Merhaba, kolay gelsin…

Darıca Gençlerbirliği’nin satış sürecinde kulüp bizede satıldı ve bizden ödeme de alındı.

Ama kulübün aynı anda Azerilere de satıldığını öğrendik.

Bizlere yalan söyleyip, bizden aldıkları parayı kullandılar.

Son 2 ay içinde en az 10 kez söz verildiği halde yaptığımız ödeme tarafımıza geri verilmedi.

Konu hakkında bizlerle muhatap olanlar için dolandırıcılıktan ve sahtekarlıktan ötürü gerekli olan şikayetler savcılığa yapılacaktır.

Ben yurt dışına çıktım. Whatsapp üzerinden detaylı bilgiler için ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla…

NOT:

Açıklamanın bazı bilgileri tarafımızda saklı olmak ile birlikte, ihbarı veren kişinin adı ve bu kişinin açık isimle suçladığıkişi ya da kişileri,iletilen bilgilerin teyide muhtaç olması gerekçesi ile yayınlamadık. Haber fotoğrafını ise kulüp logosu olarak değerlendirdik. Öte yandan tarafımıza gönderilen ses kaydında, istediğimiz belgelerin, avukatlarla görüşüldükten ve onay alındıktan sonra tarafımıza verilebileceği de belirtildi. Gazetemiz konuyu yakından takip etmeye devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur… Erdem ÖVÜÇ – ÖZEL