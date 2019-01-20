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Her şey yalan, lig gerçek... YENİDEN BAŞLIYORUZ!

Kocaelispor’da ikinci yarı maratonu bugün başlıyor. Rakip Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor. Zorlu maç saat 13.00’te başlayacak.

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Kocaelispor’da ikinci yarı maratonu bugün başlıyor. Rakip Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor. Zorlu maç saat 13.00’te başlayacak.

İLK MAÇ 2-0 BİTMİŞTİ

Devre arasında son derece anlamsız didişmeler yaşandı, ipler zaman zaman gerildi. Bu zaman kaybının kimseye bir artısı olmadı. Kocaelispor’da saha dışı konular artık sona erdi. Şimdi gerçeğe dönüyoruz. Kısacası lig yeniden başlıyor! Sezonun ikinci yarısındaki ilk rakip, Derincespor’un eski kalecisi Ömürcan Çavuşoğlu’nun formasını giydiği Fatsa Belediyespor. Kocaeli Stadı’nda oynanan ilk maçta Yeşil Siyahlılar rakibini Burak Süleyman ve Sinan’ın golleri ile 2-0 mağlup etmişti. Temsilcimizde hedef aynı tarifeyi Ordu’da da uygulamak.

GÜNDOĞDU GÜVENİYOR

Kocaelispor’un artık klasik haline gelen kadro ile maça başlamasına kesin gözü ile bakılıyor. Kalede Volkan Mert, savunmada Kemal Can, Murat Başak, Ali Keten, Kadir Öge, önlerinde Mert Yavuz ve Mesut, solda Burak Süleyman, sağda Hamza, forvete yakın bölgede Sefa, ileride de Sinan tertibi ile sahaya çıkması bekleniyor. Takımda Kemal Can, Kadir Öge, Mert Yavuz, Sinan ve sakatlığı nedeni ile Ordu’ya götürülmeyen Fatih sarı kart sınırında bulunuyor. Cezalı olan Gökdeniz ise Fatsa’daki maçta yer alamayacak. Teknik adam Galip Gündoğdu ikinci yarıya iyi başlamalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti ve futbolcularına güvendiğini sözlerine ekledi. Erdem ÖVÜÇ

MAÇIN KÜNYESİ

FATSA BELEDİYESPOR - KOCAELİSPOR

STAT: Fatsa İlçe (Ordu)

HAKEMLER: Burak Kaplan, Mücahid Adem Çelebi, Uğur Aydoğdu

SAAT: 13.00

HAVA: 14 derece açık

KOCAELİSPOR

VOLKAN MERT

KEMAL CAN

ALİ KETEN

MURAT BAŞAK

KADİR ÖGE

MERT YAVUZ

MESUT ÖZDEMİR

BURAK SÜLEYMAN

HAMZA MUTLU

SEFA NARİN

SİNAN PEKTEMEK

Not: Kadrosuna devre arasında futbolcular ekleyen Fatsa Belediyespor için 11 hazırlanmamıştır.

Bugün 07:00 TSİ - Spor

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