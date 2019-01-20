Her şey yalan, lig gerçek... YENİDEN BAŞLIYORUZ!

Kocaelispor’da ikinci yarı maratonu bugün başlıyor. Rakip Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor. Zorlu maç saat 13.00’te başlayacak.
İLK MAÇ 2-0 BİTMİŞTİ
Devre arasında son derece anlamsız didişmeler yaşandı, ipler zaman zaman gerildi. Bu zaman kaybının kimseye bir artısı olmadı. Kocaelispor’da saha dışı konular artık sona erdi. Şimdi gerçeğe dönüyoruz. Kısacası lig yeniden başlıyor! Sezonun ikinci yarısındaki ilk rakip, Derincespor’un eski kalecisi Ömürcan Çavuşoğlu’nun formasını giydiği Fatsa Belediyespor. Kocaeli Stadı’nda oynanan ilk maçta Yeşil Siyahlılar rakibini Burak Süleyman ve Sinan’ın golleri ile 2-0 mağlup etmişti. Temsilcimizde hedef aynı tarifeyi Ordu’da da uygulamak.
GÜNDOĞDU GÜVENİYOR
Kocaelispor’un artık klasik haline gelen kadro ile maça başlamasına kesin gözü ile bakılıyor. Kalede Volkan Mert, savunmada Kemal Can, Murat Başak, Ali Keten, Kadir Öge, önlerinde Mert Yavuz ve Mesut, solda Burak Süleyman, sağda Hamza, forvete yakın bölgede Sefa, ileride de Sinan tertibi ile sahaya çıkması bekleniyor. Takımda Kemal Can, Kadir Öge, Mert Yavuz, Sinan ve sakatlığı nedeni ile Ordu’ya götürülmeyen Fatih sarı kart sınırında bulunuyor. Cezalı olan Gökdeniz ise Fatsa’daki maçta yer alamayacak. Teknik adam Galip Gündoğdu ikinci yarıya iyi başlamalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti ve futbolcularına güvendiğini sözlerine ekledi. Erdem ÖVÜÇ
MAÇIN KÜNYESİ
FATSA BELEDİYESPOR - KOCAELİSPOR
STAT: Fatsa İlçe (Ordu)
HAKEMLER: Burak Kaplan, Mücahid Adem Çelebi, Uğur Aydoğdu
SAAT: 13.00
HAVA: 14 derece açık
KOCAELİSPOR
VOLKAN MERT
KEMAL CAN
ALİ KETEN
MURAT BAŞAK
KADİR ÖGE
MERT YAVUZ
MESUT ÖZDEMİR
BURAK SÜLEYMAN
HAMZA MUTLU
SEFA NARİN
SİNAN PEKTEMEK
Not: Kadrosuna devre arasında futbolcular ekleyen Fatsa Belediyespor için 11 hazırlanmamıştır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz