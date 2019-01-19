Fatsa Belediyespor – Kocaelispor maçını Burak Kaptan yönetecek. Bu sezon 2. Lig’de 1, üçüncü ligde de 5 maça çıkan genç hakem Gebzespor’un sahasında Nazilli Belediyespor’a 2-1 yenildiği, ve Gölcükspor’un sahasında Bucaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçları da yönetti. Kaplan bu sezon ikinci kez Fatsa’nın maçına çıkacak. Sezonun ilk yarısında Erzincan’da oynanan ve 0-0 berabere sona eren 24 Erzincan – Fatsa maçının da hakemi Burak Kaplan’dı. Kaplan bu sezon yönettiği 6 maçta 27 sarı 1 de kırmızı kart çıkardı. 6 maçın 3’ü berabere biterken, 2 maçı ev sahibi, 1 maçı da deplasman takımları kazandı.
Bugün 12:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:29 TSİ
Hakemin ikinci Fatsa maçı
Fatsa Belediyespor – Kocaelispor maçını Burak Kaptan yönetecek.
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Bugün 12:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz