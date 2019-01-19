Bayburt’a da “59”kotası

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1461 Trabzon Kulübü, Kocaelispor taraftarına uyguladığı kontenjan tutumunu istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Trabzon Valili’nden yapılan açıklamada, Dün oynanan 1461 Trabzon – Bayburt maçında Bayburtlu taraftarlar için 59 kotası konuldu.