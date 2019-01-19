Darıca Gençlerbirliği ligde zor günler geçirmesine rağmen transfer yapmaya devam ediyor. Takıma son olarak Karagümrükspor’dan forvet Emir Gökçe ve Bandırmaspor’dan orta saha oyuncusu Alp Huy katıldı. Bu futbolcular ile birlikte Darıca ekibindeki diğer yeni futbolcuların lisanslarının Tokatspor maçında yetiştirilmesi için çaba sarf ediliyor.
Bugün 12:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:31 TSİ
Darıca’dan 2 transfer birden!
Darıca Gençlerbirliği ligde zor günler geçirmesine rağmen transfer yapmaya devam ediyor.
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Bugün 12:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz