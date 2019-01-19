Darıca’dan 2 transfer birden!

Darıca Gençlerbirliği ligde zor günler geçirmesine rağmen transfer yapmaya devam ediyor. Takıma son olarak Karagümrükspor’dan forvet Emir Gökçe ve Bandırmaspor’dan orta saha oyuncusu Alp Huy katıldı. Bu futbolcular ile birlikte Darıca ekibindeki diğer yeni futbolcuların lisanslarının Tokatspor maçında yetiştirilmesi için çaba sarf ediliyor.

Alper Huy