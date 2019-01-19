Kocaelispor taraftarı Fatsa Belediyespor ile oynanan maçta3 otobüs dolusu taraftarla gidecek. Fatsa İlçe Stadı’nda yaklaşık 150 kadar Yeşil Siyahlı taraftarın maçı izleyeceği tahmin ediliyor. 750 kilometrelik deplasman için dün akşam saat 22.00’de Ordu’ya hareket edilecekti.
Bugün 12:31 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:32 TSİ
Yaklaşık 150 taraftarla Fatsa’dayız!
Kocaelispor taraftarı Fatsa Belediyespor ile oynanan maçta3 otobüs dolusu taraftarla gidecek.
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Bugün 12:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz