Yaklaşık 150 taraftarla Fatsa’dayız!

Kocaelispor taraftarı Fatsa Belediyespor ile oynanan maçta3 otobüs dolusu taraftarla gidecek. Fatsa İlçe Stadı’nda yaklaşık 150 kadar Yeşil Siyahlı taraftarın maçı izleyeceği tahmin ediliyor. 750 kilometrelik deplasman için dün akşam saat 22.00’de Ordu’ya hareket edilecekti.