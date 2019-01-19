Fatsa İlçe Stadı’nda oynanacak olan Fatsa Belediyespor ile Kocaelispor arasındaki maç çok iyi bir havada oynanacak. Doğal çimde oynanacak olan maç saatinde sıcaklık 14 derece dolaylarında seyredecek.
Bugün 12:32 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:33 TSİ
Ordu'da hava pırıl pırıl
Fatsa İlçe Stadı’nda oynanacak olan Fatsa Belediyespor ile Kocaelispor arasındaki maç çok iyi bir havada oynanacak.
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Bugün 12:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz