Körfez Sipahiler Mahallesi Korucuköy mevkii olarak geçen ve 30 hanenin yaşadığı yerleşim alanına, yıllar önce bir başka köyden sökülen prefabrik camii inşa edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise prefabrik caminin yanına minare yaptı. Daha sonra köylülerin isteği ile prefabrik cami yerine yeni bir betonarme cami yapımına başlandı. Yaklaşık 10 ay önce caminin temeli atıldı. İlk katın betonları ve kiriş temelleri yapıldı, ancak inşaat temelindeki sorunlar nedeniyle çalışmalar yarım kaldı. Cami inşaatının durması ile minare ve musalla taşı ortada kaldı. Köy sakinlerinden İsmail Kabadayıoğlu ve Murat Tezel, cemaatin namazlarını diğer mahalle camilerinde kıldıklarını, yaşlı ve hasta olan insanlar için de bunun zor olduğunu belirterek, caminin yapımı için yetkililerden yardım istedi.
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Minare var cami yok
Körfez ilçesinde, prefabrik caminin yıkılmasının ardından yapımına başlanan caminin temelinde sorun çıkması üzerine inşaat yarım kalırken, minare ise ortada kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz